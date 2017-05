Sun Country Airlines ta anuncia servicio nobo pa Aruba y Tucson, Arizona

Cu e destinacionnan nobo e aerolinea basa na Minnesota awor ta bula pa 41 destinacion

Sun Country Airlines (Sun Country) a anuncia buelonan ‘seasonal’ nobo non stop for di Minneapolis/St. Paul, Minnesota (MSP), di cual e unico buelo non stop lo ta pa Aruba (AUA) y vuelonan regular nobo pa Tucson, Arizona (TUS), awo cu nan a revela su schedule di 2018 di december (2017) te cu april.

E vuelonan nobo ta ofrece clientenan di Sun Country aceso directo na un destinacion vacacional masha popular den Caribe, y un opcion nobo pa yega Arizona su ciudad popular den desierto di Sonora. Danki na e servicionan nobo e aerolinea cu ta basa na Minensota lo expande su cantidad di destinacion pa 41 destinacion total.

E vuelonan ‘seasonal’ pa Aruba y Tucson lo wordo haci di december 2017 te cu april 2018 saliendo for di Minneapolis/St. Paul International Airport, Terminal 2. Servico pa Aruba lo inclui 1 vuelo pa siman, saliendo riba diasabra desde december 23 te cu april 7. Biahenan pa Tucson lo ta disponibel di december 21 te cu april 15, cu vuelonan cu ta sali diamars, diahuebs y diadomingo.

Pa biaheronan di e area Midwest di Merca, vuelonan directo pa Aruba ta ofrece un escapada facil pa un isla bunita den Caribe, cerca di e costa di Sur America. Biaheronan lo experiencia un di e islanan mas caluroso den area di Caribe durante e peak di winter na Midwest.

“Cu Aruba como un di nos destinacionnan, nos lo por duna nos biaheronan di Midwest e oportunidad di biaha pa un destinacion internacionalmente conoci den Caribe memey di nos temporada di winter”, segun Zarir Erani, Presidente y CEO di Sun Country Airlines.

“Nos ta ansioso pa cuminsa colabora cu Aeropuerto Internaciona Reina Beatrix p’asina nos biaheronan por experiencia locual e isla tin di ofrece. Nos ta sumemente contento cu Sun Country su anuncio pa cuminsa opera cu servicio non stop pa Aruba.

E ruta nobo aki lo duna bishitante di Minenapolis/St. Paul y for di e areeanan cerca un manera nobo y mas conviniente pa bishita nos isla. Nos ta aprecia Sun Country su confiansa den e destinacion y nos ta spera di por traha bon como partner den e añanan nos dilanti”, segun sr. James Fazio, CEO di Aruba Airport Authority N.V.

“Airlift ta sumamente importante pa Aruba su exito continuo den turismo – y e servicio adicional non stop aki for di Mineapolis/St. Paul ta acomoda e demanda di biaheronan for di Merca, cu a demostra un tendencia creciente pa bishita nos isla e ultimo añanan,” segun Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Tourism Authroity.

“Aruba ta aprecia e colaboracion creciente cu Sun Country Airlines, y ta ansioso pa introduci e bishitante nobo na nos hospitalidad, cultura autentico y nos playanan mundialmente famoso.”

Den e curason di e desierto Sonora unico, Tucson ta orguyoso di por brinda biaheronan di Midwest e oportunidad pa experencia activitadnan den naturalesa for di coremento di bicicleta y subiendo seronan te na hunga golf of relaha banda di piscina. Anochi, e ciudad tin un escena creciente di arte, cuminda y entretenimento. Tucson ta Sun Country su di 2 destinacion den Arizona.

“Arizona ta un destinacion turistico popular pa biaheronan di Midwest y nos ta sumamente contento pa añadi e cultura y arte di Tucson na e servicio pa Phoenix”, Erani ta bisa.

“Nos ta ansioso pa bula pa Tucson International Airport ora nos biaheronan bishita un ciudad cu continuamente ta crece den Arizona su clima di desierto. Nos ta contento di ricibi Sun Country Airliens na Tucson International Airport”, segun Bonnie Allin, Presidente y CEO di Tucson Airport Authority.

“Nos ta especialmente sperando di por yama bon bini na mas hende for di Minnesota na nos desierto sur di Arizona y di disfruta di nos solo den winter”, el a agrega.

Paketenan di buelo y hotel pa tur dos destinacion lo ta disponibel na Sun Country Vacations. Ademas, Sun Country su winter schedule pa tur destinacion ta disponbel awor aki pa cumpra pa fechanan di vuelo te cu april 2018.

Pa mas informacion riba e destinacionnan di Sun country y pa book un biahe bishita www.suncountry.com.