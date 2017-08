Sweet Pan Music, Famia Connor tin e placer di anuncia – Evento dedica na nan tata, e fayecido sr. Edgar Connor (1939-1996)

Desvelo di e relief di sr. Edgar Connor, fundador di e legendario Aruba Invaders Steel Orchestra, “Champions of All Time”. Sr. Edgar Connor a dedica su mes for di mucha (añanan 50) na e musica di Steel Pan, sr. Edgar Connor, un artista Musical, Educador, Pilar di Aruba su cultura musical di Steel Pan, un Pionero den traha y toca Steel Pan.

Hunto cu su esposa sra. Gloria Thomas-Connor cu por cierto tabata un maestra di piano di musica clasico, nan a haci un impacto den Aruba su cultura y herencia musical. Nan yiunan Nico Connor y Lee Connor a sigi paso di nan mayornan, pa mantene e herencia musical di Steel Pan bibo. Educando nos muchanan, dunando workshops e. o. na scolnan basico, nan ta haciendo presentacionnan ful rond di Aruba na eventonan local y turistico, y constantemente trahando riba diferente proyecto y produccionnan.

Nos kier invita henter pueblo di Aruba, pa bin presencia e celebracion special aki, unda musica di Steel Pan lo resona pa trece alegria pa un y tur y tambe bunita recuerdonan di e tempo di Aruba Invaders Steel Orchestra.