Swift Air haciendo buelo pa InselAir di Miami pa Corsou a sufri un desperfecto di motor cu aparentemente a rementá

WILLEMSTAD – E problemanan di InselAir mester a keda un tormenta den un glas di awa caminda profesionalnan sensato mester a pone cabez hunto y traha riba solucion di e problemanan pa evitá cu el a bira un scandal mundial.

Hustamente pasobra aviacion ta un tipo di industria caminda seguridad ta bin na promé, di dos y tambe tercer lugár, tabatin espacio pa fo’i algun luna atras, traha riba solucion di e problemanan.

Prueba cu no ta Inselair só tin problema tecnico cu ta pone cu cantidad di buelo a keda cancelá of no a sali mes, t’e caso cu a pasa diarazon cu un avion Airbus 320 di Swift Air cu InselAir a contratá pa bula su pasaheronan pa y for di Miami y durante cu e tabata den laira

a sufri un desperfecto di motor cu aparentemente a rementá.

E buelo di Miami pa Corsou, cu dado momento a sufri un desperfecto y mester a bolbe Miami.

Esey a pone cu e capitan obligatoriamente mester a retorná Miami caminda afortunadamente e compania tabatin otro avion cu por a trece e pasaheronan Corsou. Si tur cos ta bon, e avion mester a sali ayera mainta 10.20’or pa Miami.

InselAir, debi n’e problemanan cu tin, a dicidi di lease avion di Swift Air, cu tin su base na Phoenix, Arizona.

No tin masha splicacion di duna riba e situacion aki, pasobra tur dia rònd mundo avionnan sa pasa den problema técnico den aire, pero e tripulantenan t’asina bon entrená cu masha poco biaha bida di pasaheronan ta na peliger.

Mientrastanto diarazon e Director General nobo di InselAir, Gilles Filliatreault, Canades di nacemento, a presentá su mes na prensa local.

Esey tabata altamente necesario, pasobra tin masha critica riba e hecho cu ningun di e dianan cu e problemanan a escalá cu un guera chikito den terminal na Hato, no a mira e cara di e compania.

Y cara di e compania ta Edward Heerenveen for di dia cu e compania a lanta sin importá kico otronan por pensa di esey, pero no ta Albert Kluyver ni Charlie de Meza ni e accionista van der Kwast no tabata representá InselAir pa cu e contacto cu publico.

Esey a pone cu hasta rumor a cuminsa circulá fuertemente cu Heerenveen no ta cu InselAir mas, pero no por haña confirmacion ni por desmenti esaki.

E Director Canades a cuminsa cu briyo indicando cu den dos dia e ke purba normalisá e situacion mas tanto posibel y cu denter di un luna e plan di trabou comercial y tecnico mester ta cla.

E avionnan MD ta na Corsou pero si nan por bula ta cuestionabel, pasobra nan tabata registrá na Aruba y Aviacion Civil di Aruba a indicá cu nan no kier registrá nan mas locual por bira un problema, pasobra ta cu registro di Aruba nan por bula riba Merca.

Di otro banda e Director nobo a insinuá cu e ta bay concentrá riba destinonan serca di cas den Caribe locual talbes ta exclui cu InselAir lo bula pa Merca den futuro cercano.

Ayera e Director nobo a keda di papia cu henter e personal, pero no a indicá ainda na ki sitio e reunion lo tuma lugar.