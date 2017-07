T’Aki Tin den Caya Grandi pa Back 2 School

Otro dia fabuloso di oferta y entretenimento ta sperabo e diasabra aki den Caya G.F. Betico Croes. For di 10’or di mainta ta spera famianan cu ta buscando e mercancia necesario pa inicio di e aña escolar nobo.

Danki na cooperacion di Aruba Bank, cumpradornan e dia aki tin oportunidad di gana 250 florin n’e tienda di nan escogencia simplemente dor di sostene comerciantenan di Caya Grandi.

E mesun dia Aruba Bank ta presentando e final di su actividad di vakantie ‘Good 4 The Neighborhood’. Riba parkeerplaats di ex La Linda e participantenan lo ta demostrando nan iniciativanan comercial pa un y tur por admira.

Publico por mira y tambe cumpra e producto inovativo cu e hobennan a crea. Di e manera aki e banco local ta incentiva nos muchanan cu tin e potencial di ta e futuro comerciantenan di nos isla.

Na ocasion di e gran final di e competencia, Aruba Bank ta premia tur esnan cu bishita Caya Grandi e dia aki pa haci nan compras di Back 2 School. Cu cada compra di minimo 35 florin, ta haya un coupon cu mester trece n’e parkeerplaats di La LInda pa deposita den e tombola.

Pa 4’or di atardi lo saca un ganador cu ta ricibi un certificado di 250 florin pa gasta n’e tienda cu e ta desea.

Tiendanan den Caya Grandi cu ta participando den e promocion di Back 2 School ta: Penha, Mediq Aruba, Mango, Amito, Seasons & More, Burger King, Hot Look Aruba, Totto, The Athlete’s Foot, De Wit Pop up Store, Paleis Oriental, Polo, Kairos Boutique, Dufry, Aldo, Adams House for Men, Wulfsen & Wulfsen, Aruba Aloe, The Saint, Style & Colors, Loft Boutique, Sport Caribe, Runway Boutique y Maggys.

Adicionalmente, esaki y otro tiendanan lo pone tent pafo cu articulonan special di Back 2 School na prijs rebaha y obtenibel solamente e dia aki.

Pa mas informacion di esaki y otro promocion cu T’Aki Tin ta ofrece, bishita e pagina di Facebook: T’Aki Tin. Keda pendiente ya cu durante e siman ta anuncia mas atraccion p’e diasabra aki.