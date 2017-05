Taxistanan kier aumento di tarifa, cu for di 2009 no a cambia

Recientemente tabatin un reunion entre diferente organisacion di taxista, cu Minister ing. Mike de Meza y cu Minister mr. drs. Arthur Dowers. N’e reunion aki tambe a acudi Departamento di Transporte Publico.

Varios punto a ser discuti, pero loke cu a hala atencion t’e peticion di algun taxista, cu kier pa Gobierno duna aprobacion di por aumenta nan tarifa.

Nan tin mesun tarifa for di 2009 y ta kere cu e momento a yega pa haci un ahustacion. Di otro banda, nos tin informacion cu den sector di turismo, nan no ta sostene un aumento, pasobra manera a ser bisa caba, tarifa di taxi na Aruba ta hopi halto caba.

Ademas Aruba no a conoce aumento di inflacion, cu ta practicamente mescos.

Loke mester combati t’e taxistanan pirata cu ta sigui t’e competencia p’esnan existente. Ademas den mesun reunion aki, e mesun taxistanan aki a expresa nan preocupacion p’e organisacion conoci como Uber, ta un forma di organisacion di transporte publico, cobrando tarifanan mucho mas abao.

E taxistanan no kier tende cu Uber lo haci su entrada tambe na Aruba, pasobra e ora ey, si e competencia ta bira mas duro pa nan.

Por a mira kico Uber a haci e.o. na Bogota, na Miami, unda hasta tabatin confrontacion formal riba caminda publico.

Uber ta funciona via di internet of un app y nan ta bay unda e demanda ta, esta unda e solicitante mester di transporte. Nan no tin standplaats of oficina, pero via internet of app ta comunica y ta presenta n’e sitio, unda mester di transporte.

Na Aruba ta dificil pa Uber funciona, pasobra Gobierno mester duna nan permiso pa haci dicho trabao, pero no ta exclui cu Uber por funciona na Aruba.