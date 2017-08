Tayer Crea y Siña (TCS) ta habri inscripcion pa aña 2017-2018 cu su workshop di arte multidisciplinario

Tayer Crea y Siña (TCS) tin 6 aña di existencia trahando p’e bienestar di e sociedad. TCS ta kere den e desaroyo integral di inteligencia multiples cu cada mucha a nace cu ne. E prioridad pa e Fundacion Social y Cultural TCS ta e alumno como individuo pa nan logro personal uzando e tecnica di autoevaluacion, hobennan ta siña e caminda pa duna un critica costructivo p’e y pa otro a base di respet y un expresion liber.

Enseñansa ta e bases di un sociedad cu ta den desaroyo, un sociedad sano ta cuminsa cu e cuido di nos muchanan, un hoben mester siña amor y respect pa su mes p’asina e por demostra esaki na otro.

E formacion di un mucha mester cuminsa na cas, esey ta e luga cu muchanan ta haya un scala di balornan cu ta bay guia nan vida, lamentablemte hopi biaha esaki no ta e caso, dor cu mayornan mester traha mas oras di trabao lagando muchanan nan so den cas, sin nada positivo pa haci y esaki ta algo hopi peligroso pasobra un mucha cu no tin nada pa haci e influencias negativo lo bira nan guia.

P’esey TCS a bin un bes mas cu su tayer integral di teatro “acting” patras di Cas di Cultura tur diaranson di 4:00pm – 5:00pm pa muchanan di 6 te cu 10 aña y di 5:00pm – 6:00pm pa hobennan duna dor e docente y directora Patricia Cabrera.

E lesnan di teatro a wordo duna na diferente centro di bario cu hopi exito durante e periodo di 6 aña, caminda tabatin diferente presentacion na Cas di Cultura, manera e Mago di Oz, Stop Bullying, Un soño di Pasco, e. o.

E directora di TCS e aña aki a bin cu un tayer dinamico y diferente caminda mas audiovisual lo wordo uza. E lesnan di teatro lo transmiti live rib’e pagina di Facebook, Tayer Crea y Siña (TCS). Tur presentacion lo wordo combina cu teatro, canto, baile y audiovisual.

Durante e aña di scol aki muchanan lo siña: Papia duro y duidelijk; Seguridad den na mes; Expresion di curpa den un forma adecua; Concentracion; Tolerancia; Teamwork; Respect pa su mes y pa otro; Improviscaion; Critica constructivo; Dominio di stage; Liderazgo; Desaroyo di creatividad, e. o.

E lesnan lo cuminsa dia 6 di september patras di Cas di Cultura for 4:00pm, e alumnonan lo prepara pa duna presentacion na december cu e obra di teatro “Boske Magico” cu un mensahe dinamico y entretenido.

Porta bo tin dificultad pa expresa bo mes den un forma directo? Bo ta mucho “shine” pa papia den publico? Of bo ta yen cu energia y bo no sa kico pa haci cu ne? Of bo kier djis desaroya na maximo bo potencial y abilidad.

Wel no perde e oportunidad aki. Inscribi awo patras di Cas di Cultura, “like” y “share” e pagina di Facebook Tayer Crea y Siña (TCS) y bo por gana un “beca” mita luna gratis. Esaki ta bo oportunidad patras di Cas di Cultura tur diaranson for di 4:00pm.

Pa mas informacion manda un mensahe di texto na 5649511 of email: tayer.creaysinja @yahoo.com.