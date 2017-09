Te aworaki A constata cu Irma a haci hopi daño material na Islanan Riba

Tabata diarason merdia, cu e helicopter NBH-90 di Zr. Ms. Zeeland por a haci buelonan di reconocimento riba e islanan Saba, Sint Eustatius y St. Maarten.

For di aire por a constata cu tin masha hopi daño material n’e islanan aki.

Despues di pasada di Irma, e Mariniernan cu ta riba e islanan aki, tabatin patruye pa haci un inventarisacion.

Por a mira masha cas sin dak, masha mata benta abao, y diferente yatenan riba tera. Den haf di St. Maarten por a mira un cantidad di containers tira riba e tereno.

Imagennan di esaki na tera, ainda no ta disponibel, segun vocero di Defensa pa area di Caribe.

Diarazon anochi, Zeeland a yega St. Maarten y den curso di ayera e permiti e yudanza civil y demas autoridanan por a baha.

Zr.Ms Pelikaan a yega ayera merdia, cu material suficiente pa duna asistencia na Defensa, riba peticion di autoridadnan di e islanan.

Riba e fotonan aki, ta pa ilustra e daño causa en especial na St. Maarten, unda por mira tambe, cu ningun avion por baha of subi for di Aeropuerto Juliana di St. Maarten. Asina cu tin mas foto of informacion, esaki lo keda suministra per personal di Defensa di Reino Hulandes.