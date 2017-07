Team di wijkzorg a haya training di “Customer Experience Training”

Recientemente, e team di wijkzorg a haya un training di dos dia rib’e tema di “Customer Experience Training”. El a wordo duna dor di mr. Rishi D. Ramsoondar, MBA, CHT; y mr. Ryan T.G. Maduro, M.Ed., CHE.

E temanan cu a bin na vigor ta: Servicio na cliente, procesonan di servicio, compromiso di e organisacion, inovacion den servicio, cuido di pashent, abilidad y competencia, experencia general di e cliente, maneho, normanan di servicio, heramienta y recursonan, con pa atende cu cliente dificil.

Loke nos enfermeranan/onan a bisa ta lo siguiente:

Nos mester trata nos patientnan cu pasenshi, mustra dignidad y respet;

Tene balans entre aspectonan di cuido y servicio;

No tuma cosnan personal;

Pashent ta central y mester determina accion y houding;

Satisface necesidadnan;

Calidad y consistencia;

Disponiblidad y confiablidad;

Maneha recurosnan pa logra metanan;

Ta amabel y mustra amor pa bo trabou y hende;

Semper busca beneficio mutuo;

Traha volgens protocol estableci;

Tin conocemento necesario;

Un aanpak holistico pa cu cuido;

Trata un persona manera abo lo kier nan trata abo of un famia of ser keri dibo;

Duna cuido y servicio cu bo mente y mannan, pero tambe curason.