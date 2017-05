Teo Croes di AruParking: Di inmediato a kita klem, pero lo sigui cobra pa parkeer, maske cu esun cu no paga, no tin sancion pa dune

A elimina ponemento di klem riba auto, di inmediato, mientras cu Departamento di Ley y Huridico ta finalisa e ley nobo di violacion di trafico pa loke ta parkeermento di auto.

Den combersacion di Teo Croes di AruParking, el a duna di conoce den un forma bon cla, cu no pasobra Gobierno a dicidi na elimina e klemmento di auto, cu lo no sigui actua contra esnan cu no ta tene nan mes na regla.

Lo actua contra loke el a bisa na Hulandes, “foutief parkeren”, esta ora cu para auto riba asera, treciendo esnan cu ta na pia den peliger, esnan cu ta para riba skina, strobando visibilidad riba trafico. Nan lo wordo getouw di biaha. Tambe esnan cu para den e vaknan geel, e auto lo wordo getouw y e automobilista lo tin cu paga su boet, cu ta mescos, maske cu no ta klem nan auto mas.

Pues tur loke ta “foutief parkeren”, cu ta e.o. tambe para den verboden, cubri dos vak, tur lo wordo getouw.

Pa loke ta parkeer den vaknan blanco, esta unda ta permiti, lo sigui cobra, pero si e automobilista keda sin paga, no tin ley pa actua contra dicho chofer. Antes ta klem dicho auto, pero awor a kita esey, en spera di cambio di ley pa por actua, esta laga nan paga un boet, cu e automobilista lo haya na cas.

SITUACION FINANCIERO

Segun Teo Croes, te ainda, pa algun siman tin fondo ainda pa AruParking mantene su cabez riba awa pa un par di siman. Pero manera cu nota cu e fondonan di AruParking ta menguando y e ley no keda cla, lo mester bati na porta di Gobierno pa duna un garantia pa por tin fondo.

Un mocion den Parlamento a causa algun malentendimento, ora cu a pidi pa elimina e klem, pero a wordo haci, pero ningun momento a bisa cu lo elimina e parkeermeternan. Maske cu esey ta deseo di oposicion.

A dicidi cu lo kita e klem, y lo reeplaza e cobranza n’esnan cu a haya klem, un otro forma di boet.

Sigur no ta intencion di sera of elimina e servicio cu AruParking ta duna. Teo Croes no ta kere cu esey lo ta un decision sano, pasobra for di dia cu a reglamenta parking den centro di Playa, e parkeermento ta sosode na ordo.

Creacion di AruParking tabatin 3 meta, cu ta: 1. Pa tin ordo den cayanan di Oranjestad, unda un peaton tin espacio pa cana, sin cu tin auto ta strobe. Tambe un automobilista no por para na un skina pa stroba visibilidad riba trafico.

2, Tin mas acesibilidad na Caya Betico Croes. Esey t’e meta, unda tur hende por haya lugar di parkeer den centro di Oranjestad.

Pa loke t’e meta financiero, cu ta di 3 meta, fondo recuada ta pa yuda Arubus cu fondo, esey te ainda no a wordo logra, segun Teo Croes. Pero Gobierno mes no a inverti ningun sen den AruParking y a sa di autofinancia su mes.

E comerciantenan cu a protesta, ta protesta contra di AruParking, pero si mira e transaccionnan cu tabatin, unda a corta na mitar e tarifa pa parkeer dos biaha, di 9 or di mainta pa 3 or di atardi, asina mes, dunando diasabra, diadomingo, dianan di fiesta liber pa parkeer, asina mes comercio no a mehora.

Tog tin como 70 mil transaccion pa luna, kier men cu tin hendenan ta bin den caya. Cu nan no ta bay den bo tienda, anto e comerciante mester busca e motibo ta pakico. Sigur e no tin di haci cu parkeermento, of klemmento di auto, segun Teo Croes. Tras tin mas motibo pakico tin tienda den Caya Betico Croes no ta bende. No ta na su persona pa bisa kico nan tin cu haci.