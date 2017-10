Teror a bolbe podera di Merca: Masacre na Las Vegas

NEVADA—Autoridadnan di Las Vegas na Merca ta trahando sin descanso pa clarifica loke a conduci na e pio tiroteo di e historia moderno di Merca.

Esaki ta loke autoridadnan por a determina te cu awor.

Diadomingo rond di 10’or di anochi e festival di musica country “Harvest Festival”, a keda interumpi p’e zonido di tironan, cu segun testigonan tabata parce di tabata un show di vuurwerk.

E tiroteo a cuminsa durante e presentacion musical di e cantante Jason Aldean.

Aldean, su casa Brittany, su grupo musical y ekipo di trabou por a bandona e stage sigur y sin ningun herida.

Riba un video por mira con e grupo musical ta sali core bay for di scenario, e lusnan a bay rib’e publico cu tabata presente y por a mira un persona herida y na momento cu a cuminsa grita pa un dokter y pa security, e tiroteo a cuminsa atrobe.

Storme Warren, locutor di radio di SiriusXM, tabata riba escenario ora cu Aldean tabata hasi su presentacion musical.

Segun Warren a declara: “Mi a kere cu tabata un show di vuurwerk cu e biaha aki lo a faya, y el a bolbe cuminsa. Y ora cu el a pasa pa di tres biaha nos a realisa cu algo no tabata bon. Berdad ta, cu mi a mira cosnan cu nunca mas mi kier bolbe mira y e ta un situacion teribel.”

Polis ta bisa cu e atacante a tira riba un multitud di 22 mil persona, for e di 32 piso di e Mandalay Bay na Las Vegas, net dilanti e lugar cu e festival tabata tumando lugar.

Polis a logra forsa y drenta n’e camber di hotel caminda e atacante, identifica como Stephen Paddock di 64 aña, tabata ta pero a hay’e sin bida.

Autoridadnan ta kere cu e homber a comete suicidio prome cu polis a yega.

Den e camber a haya mas di 10 rifle di caliber halto y un tipo di martiu cual ta kere cu e asesino a uza pa kibra e bentana for di unda el a efectua e masacre.

Aunke ya caba ISIS a tuma responsabilidad di e masacre aki, autoridadnan mericano no ta yamando esaki un acto terorista, como cu ainda no a determina un motibo cu a conduci n’e atake.

Paddock tabata den e camber di hotel for di dia 28 di september.

Te ainda autoridadnan ta hopi cauteloso pa revela informacion di loke nan a haya den a camber di hotel pa no daña e investigacion.