The Every-Ones, Amika Every y Kaika Every ta yuda un hoben ciclista

Recientemente, e gimnastanan The Every-Ones, Amika Every y Kaika Every a tene un rifa pa recauda fondo. Cu e ayudo di amistades a acerca varios compania p’asina nan a duna nan sosten y apoyo na e dos gimnastanan.

Na momento cu e gimnastanan Every a mira e video di e hoben ciclista cu a perde tur pertenencia dor di un candela, mes ora e gimnastanan a sinti cu nan mester duna e hoben ciclista un man p’e por sigui eherce su deporte.

Como cu Amika y Kaika sa con importante deporte ta p’e desaroyo di un hoben nan a scoge pa entrega un parti di e fondonan recauda, n’e hoben ciclista p’asina yud’e p’e tambe por sigui cu su deporte.

Amika Every, 11 aña y Kaika Every, 9 aña, ta dos hoben gimnasta di e disciplina di gimnasia artistica. Ambos ta forma parti di e competitivo di Club Gimnastico Arubano Avanse.

Pa por ta riba un bon nivel competitivo, e hobennan aki ta sacrifica hopi tempo pa nan entremamento. Regularmente nan tin cu biaha pa exterior p’asina nan por midi nan desaroyo na competencianan internacional unda nan ta competi contra otro gimnastanan di diferente pais. Den luna di mei y juni, Amika y Kaika a participa na tres competencia n’e paisnan Colombia, Panama y por ultimo Costa Rica. Ambos gimnasta a sa di demostra nan abilidadnan competitivo y a logra varios medaya pa Aruba.

Dentro di algun dia, e gimnastanan Every ta biahando pa Colombia pa atende un campo di entrenamento. Consecutivamente, Amika Every, kende a wordo selecta pa forma parti di e delegacion, ta bai representa pais Aruba den e Campeonato Sudamericano di Nivel USAG di Gimnasia Artística na Bogota.

Por ultimo, Amika Every y Kaika Every ta gradici tur e comerciantenan, famia y amistades cu ta sostene nan den nan deporte y ta jama un danki na tur hende p’asina nan por a yuda un otro hoben pa e tambe por sigui haci su deporte di ciclismo.