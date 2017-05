The Ritz-Carlton, Aruba ta enfoca riba salud durante nan exitoso Mountain Bike Tour

Recientemente, The Ritz-Carlton, Aruba su programa di Take Care a organiza un evento sumamente exitoso pa nan damas y cabayeronan cu a participa den e Mountain Bike Tour.

E meta principal di Take Care ta pa traha na e bienestar di e damas y cabayeronan di The Ritz-Carlton, cu enfasis riba bienestar físico, social y emocional.

Regularmente Take Care ta organisa diferente actividad pa sostene e meta aki y asina stimula nan empleadonan pa mantene un bida saludabel y contento.

Luna di april no tabata un excepcion pa e Take Care Champions organisa un otro evento exitoso. E damas y cabayeronan a disfruta di un mainta activo, saliendo 8:00am for di parkinglot di Ritz-Carlton siguiendo pa e trail di Boroncana, bayendo Light House y culmina bek na The Ritz-Carlton.

Mas di 40 damas y cabayeronan a participa y asina a demonstra cu nan tambe kier hiba un bida saludable y cu esaki The Ritz-Carlton, Aruba ta aporta na crea un comunidad mas saludabel.