The Ritz Carlton orguyosamente a inaugura dos espacio destina pa mamanan por combina nan trabou y dunamento di lechi di pecho

Hotel The Ritz Carlton hunto cu Directie Volksgezondheid (DVG) y Fundacion Pro Lechi Mama (PLM) recientemente a duna un presentacion na tur manager, mama cu ta na estado y mama cu ta duna nan yiu lechi pecho, riba e Ley di Lechi Pecho y Trabou.

Prome cu e ley a wordo introduci na 2007, 50% di e mamanan tabata stop di duna lechi di pecho ya cu nan no por a combin’e cu trabou y awe 10 aña despues ainda e no ta bay facil.

E Lactatation Consultant (specialista di Lechi Materno) Minouche Lopez a splica cu Ritz Carlton ta un hotel relativamente nobo y desde comienso nan a traha hunto pa mira con por facilita e mamanan den e mihor forma pa nan por haci uzo di e ley.

E ley ta stipula cu durante e prome 9 lunanan di e baby, cada mama por haci uzo di maximo 25% di orarionan cu e ta traha, pa dedica na lechi di pecho.

Tin 3 opcion: E mama ta bay serca e baby pa dun’e ‘live’. Un mama ta scoge pa laga su yiu wordo treci na trabou pa dun’e lechi pecho of e mama ta haci uzo di e posibilidad pa pomp na trabou. Asina ta percura cu e produccion di lechi ta keda manteni y lo evita problema di salud p’e mama. Sra. Altagracia Lampe di Human Recources na Ritz Carlton a logra cu awe tin 2 area nobo special pa pomp.

Creando un situacion ideal p’e mamanan cu kier duna pecho tin bentaha p’e doño di trabou tambe. E mama su productividad lo ta mas halto. E ta mas motiva pa bay trabou y ta mas flexibel cu menos stress.

E mama lo ta menos AO paso su yiu tin menos chance di bira malo. E ambiente na trabou ta hopi mas positivo y e ta un bon imagen p’e hotel mes cu ta focus pa mira e baby un parti di e famia di Ritz Carlton.

Investigacion ta mustra mundialmente cu pa cada $1 cu ta investeer den un empleado pa stimula duna lechi di pecho ta haya $3 bek.

E ta clave cu un mama cu ta haya cooperacion di su doño di trabou, ta bay e extra miya.

Cu e dos kolfruimtes nobo ta nifica cu no mester tin motibo pa no duna un baby su lechi pecho. Organisacion Mundial di Salud ta boga pa tur mama duna su yiu 6 luna pecho so y pa sigui te cu e mucha tin por lo menos 2 aña y preferiblemente te dia cu e mucha mes kier stop.

Den ley ta para cu e doño di trabou mester percura pa tin un lugar adecuado p’e mama.

E mester ta un espacio comodo y priva, cu tin awa, coriente y un frigidaire pa warda e lechi. Mirando e resultado final por bisa cu esaki ta trata di un iniciativa bunita y ta di spera cu mas compania haci esaki.

Pro Lechi Mama ta bay pa haci un campaña den futuro pa elogia compania cu ta “breastfeeding friendly”. Ya cu awendia casi tur mama ta traha e ta keda un hecho cu tur baby merece di haya e miho regalo cu nan por haya di nan mama.