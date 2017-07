Tin masha interes di varios medio pa cubri entrega di lista otro siman diabierne

Ayera merdia, prensa di tur clase di media, tabata invitado di parti di Conseho Supremo Electoral, pa nan prome lugar, drs. Glenn Thode keda presenta oficialmente como Presidente di CSE.

Despues tabata Hefe di Censo, sra. Sharina Luydens, kende a duna splicacion di tur preparacion cu ta ser haci pa cu dia di entrega di lista, diabierna dia 4 di augustus.

Ta di spera, cu tur cos lo cana manera drs. Glenn Thode y sra. Sharina Luydens ta spera lo cana, sin ningun problema, maske cu tin masha critica cu Censo no t’e sitio apto, cu lo tabata mihor un otro sitio y si por tabata por un sitio pafor di stad.

Mirando cuanto reportero, fotografo tabata presente ayera merdia, mester admiti cu tin un interes grandi di medianan pa duna un cobertura di e evento di entrega di lista, cu ta cuminsa for di 9 or di mainta te cu 4 or di atardi.

CSE a fiha e ora pa cada partido p’e dia ey, esta diabierne dia 4 di augustus awor.

Riba e dia aki, sigur lo tin transmisionnan en vivo den varios forma manera cu varios plataforma ta ofrece awendia. Mirando e interes grandi cu tin, CSE a percura pa duna suficiente splicacion, ofrece suficiente facilidad pa tur medio di comunicacion pa nan por haci nan trabou trankil y cu nan respectivo audiencia por ‘gosa’ di un cobertura maximo.