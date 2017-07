Tin masha interes pa bula interinsularmente – Ainda prome cu fin di aña lo anuncia algun compania cu lo haya e derecho aki

Despues cu practicamente InselAir Aruba a disparce y p’e miedo cu Aruba lo keda sin conecion aereo entre e islanan di Caribe Hulandes, ta resultando cu tog tin interes di algun compania aereo cu kier sigui duna e servicio aki.

Un di nan sigur ta Aruba Airlines, cu di acuerdo cu nos informacion ta negociando lease di avionnan specialmente pa sirbi e rutanan aki, pasobra cu e avionnan local, sigur no ta viable.

Tin diferente otro compania interesa y tur ta registra caba e.o. na Camara di Comercio, como companianan local.

Departamento di Aviacion Civil ta analisando tur e peticionnan aki, pa determina cua di nan lo por tuma, tur cos depende di e maneho cu Aviacion Civil kier hiba, semper y cuando di e necesidad nacional.

Pesey den un tempo relativamente corto, Departamento di Aviacion Civil lo tuma un decision, sigur pa por bula interinsularmente.

Hecho ta cu mas aeroliña tin, mas competencia cu sigur lo beneficia e clientela, pasobra e prijsnan lo baha y no manera t’awor, unda un pasashi p.e. pa Corsou ta casi mesun tarifa cu bula pa Miami.

Pero asina mes, no por tin 10 compania bulando interinsularmente, pasobra un lo mata e otro, y esey sigur no t’e meta di Aviacion Civil, Pesey nan ta boga pa un maneho basta coherente, pa sigur cu tin mas compania ta bula, pero di otro banda lo proteha e ruta tambe pa no tin di mas compania ta bula, pa no mata otro.

Prome di por haya e AOC, Aviacion Civil lo haci un pre-screening pa determina cu dicho inversionista tin placa, personal califica y avionnan cu por bula e rutanan aki, sin problema.