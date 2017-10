Tin tur indicacion cu Hulanda no kier un Gobierno MEP-POR – Ora di papia di un base mas amplio, nifica un Gobierno AVP-MEP

Despues cu diabierne ultimo, Informador mr. Arie Swaen a entrega su prome raport di informacion di e proximo Gobierno, ayera mainta, Gobernador Alfonso Boekhoudt mes a dicidi di asumi e papel di Informador.

Aparentemente riba instruccion di Hulanda, cu no ta di acuerdo pa Aruba haya un Gobierno cu un sosten minimo, esta di MEP-POR = 11 asiento, maske cu RED, e lo bira 12. Pero RED no tin peso politico, pasobra si e no perdura den Gobierno, MEP y POR por keda cu un mayoria minimo, pero na opinion di Hulanda, tampoco ta un garantia.

Maske cu for di Gabinete di Gobernador, nada di esaki ta ser bisa, di fuentenan masha yega ta comparti e opinion cu Hulanda, maske lo no admiti esaki, tin un finger in the pie. Hulanda no kier pa Aruba pasa den mesun experiencia cu p.e. a pasa na Corsou, St. Maarten y hasta Bonaire, cu cada rato Gobierno ta cay y pesey lo sigui demanda pa un Gobierno mas solido.

Pesey ayera t’e propio Gobernador a dicidi di asumi papel di Informador pa haci un ultimo intento, maske cu e no a logra, pero lo a laga e lidernan politico sa su opinion.

Gobernador a recibi den oranan di mainta, como prome Evelyna Wever Croes, sigui den oranan di merdia, Otmar Oduber y Ricardo Croes.

Cada uno di e lidernan aki, na final di nan reunion cu Gobernador a bisa practicamente mesun cos. Unda Gobernador a duna un relato di loke cu Informador a haci y nan tur a haya un bista di e conclusionnan cu Informador a yega na dje pa despues finalisa e ronda di combersacion.

Despues Gobernador lo nombra un Formador. Hecho ta cu e conclusion ta cu MEP-POR y RED lo forma e proximo Gobierno.

Pero asina cu nombra un Formador lo traha riba un acuerdo di gobernacion y despues lo papia riba reparticion di cartera. MEP a bisa di kier traha cu 7 Minister. Ainda prome cu fin di siman benidero lo tin nombramento di un Formador.

No tin pura pa forma un Gobierno nobo awor, pasobra mester warda p’e Parlamento nobo tuma asiento dia 27 di october awor.

Pesey e formacion lo tuma su tempo, maske ya caba e.o. Evelyna Wever Croes a admiti di tabatin contacto inoficial cu algun partido na Hulanda, pa wak con por haya yudanza pa haya un fianza na un interes abao.

Pa loke t’e contacto di MEP pa cu POR y RED, nan ta wardando pa finalisa e fase di Informador pa despues sigui cu e parti di Formador.

Riba e pregunta, cu na Hulanda ta papia di ampliacion di nan Conseho di Minister, riba esaki Evelyna Wever Croes a bisa cu no por haci un comparacion entre Aruba y Hulanda.

Pero e hecho ta keda, cu MEP ta papia di kier 7 Minister, pero si tuma na consideracion cu na Aruba tin 3 partido mester reparti 7 puesto Ministerial.

Ora di drenta den fase di formacion, lo tin bashamento di awa den biña. Si MEP a haya mayoria absoluto lo no tabatin problema, pero awor cu lo tin un coalicion mester bay na tene cuenta cu e partnernan den coalicion.

Gobernador a reitera su opinion cu e kier un Gobierno stabiel y mester ta duradero, pasobra e retonan cu tin ta grandi.

Na final e.o. MEP lo mester bay bek serca su militancia, pa haya aprobacion, segun Evelyna Wever Croes.