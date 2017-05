Tin un diferencia entre “verdenking” y “verdachte”?

Nos experto huridico ta cuestiona

Kico t’e diferencia: Un mandatario ta un verdachte y ta keda cana rond y un otro mandatario ta wordo aresta a base di verdeking?

Un consehero huridico di AWEMainta, kende ta haya cu su nomber no ta relevante pa menciona, pero kier forma parti n’e discusion den caso di Minister Paul Croes, kende contrario na ex Minister Leo Berlinski a auto-suspende su mes, ta cu vakantie, mientras den caso di ex Minister dr. Leo Berlinski, e si a keda deteni.

“Een verdachte is iemand ten aanzien van wie het redelijk vermoeden bestaat dat hij een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft.” ……” verdenking/verdenken /verdacht, na Ingles ta ser bisa di: To be suspected of

: Strafrecht; – redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. P.e. De Vlieger wordt verdacht van betrokkenheid bij afpersing”

Nos consehero huridico a bay atras y a haya copia di publicacion den caso di dr. Leo Berlinski, kende a hay’e ta entrega su retiro, siendo un sospechoso.

Ata e articulo y cada lector por saca su conclusion:

Arubaanse politie pakt Berlinski op

Afgetreden minister verdacht van corruptie

ORANJESTAD — De politie op Aruba lieeft de afgetreden minister van Economische Zalien, Leonard Berlinski, gearresteerd op verdenking van corruptie. De aanhouding in Berlinski gebeurde op last van de officier justitie in Oranjestad.

De officier van justitie in Oranjestad, mr H. A. Hoogland, bevestigde desgevraagd de arrestatie van Berlinski. Samen met de rechter-commissaris is hij al enige tijd bezig met een justitieel onderzoek naar mogelijk strafbare feiten die door de ex-minister zouden zijn gepleegd. De gronden voor de aanhouding van verdenking van oplichting en aanneming van gunsten en/of beloften van een ambtenaar in functie, zo verklaarde Hoogland verder.

Dit onderzoek, aldus Hoogland, was op een punt gekomen dat hij het nodig achtte een bevel tot voorlopige aanhouding te vorderen. „Het onderzoek bood voldoende gronden om tot een verdenking te komen”, aldus de officier van justitie. Het verzoek tot aanhouding werd woensdagavond ingewilligd, waarna de politie Berlinski ”s nachts om half een arresteerde. Berlinski bevindt zich nu in een cel op het hoofdbureau van politie in Oranjestad.

ACHT DAGEN

Berlinski kan op grond van het bevel tot voorlopige aanhouding maximaal acht dagen worden vastgehouden. Daarna is een verlenging mogelijk met nog eens acht dagen. Op oplichting en het aannemen van steekpenningen staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar.

Berlinski kan zich niet meer beroepen op onschendbaarheid als minister. Afgelopen vrijdag bood hij zijn ontslag als minister van economische zaken aan. Dat ontslag is inmiddels aanvaard door de gouverneur van Aruba en zaterdag bij landsbesluit bekendgemaakt. Berlinski”s partij, de PDA (Partido Democratico Arubano) zegde woensdag haar steun aan de regering op en is van plan „een loyale oppositie” te voeren. De steun in het parlement, waar het kabinet-Eman nu op kan rekenen is daardoor gedaald tot het minimum: 11 van de 21 zetels.

De regeringscoalitie, bestaande uit AVP, ADN en PPA, heeft inmiddels besloten door te regeren op deze smalle basis.

IN OPSPRAAK

Berlinski kwam enige tijd geleden in opspraak na beschuldigingen van het willen aannemen van smeergelden bij de verkoop van een noodlijdend hotel op Aruba. De vakbond FTA bracht de regering hiervan op de hoogte nadat een Amerikaanse hotelexploitant die het hotel wilde kopen zich daarover beklaagd had bij de vakbond.

De Amerikaan heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op een verzoek van de Arubaanse regering zijn beschuldigingen waar te maken. De brief is toen in handen van justitie gesteld, waarna het openbaar ministerie in Oranjestad een onderzoek begon.

In verband met het onderzoek was ook Berlinski uitgenodigd bij de rechter-commissaris. Hij weigerde echter gehoor te geven aan dit verzoek.

In verband met het onderzoek zijn volgens de officier van justitie „allerlei mensen” gehoord. Nadere informatie wilde hij daar niet over geven.

Diverse media op Aruba en de Antillen hebben echter gemeld dat de ex-minister een lokale autohandelaar beloften had gedaan indien deze zijn vrouw aan een nieuwe wagen zou kunnen helpen.