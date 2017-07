Tinchi cu Ronny a buta drama den Torneo di Domino!

E unico Domino Square Garden na mundo, esta e conocido 99 Bar & Restaurant na Kudawecha, tabata escenario diadomingo ultimo di e conocido torneo “Nos cu Nos”, cual torneo e biaha aki tabata dedica na feliz memoria di un di su mas fiel participantenan, esta Seferiano “Efe” Vrolijk, d.f.m.

Ya pa 1’or mayoria di e “djaka di caña” nan bakia den e arte di pega piedra tabat’ey manera clabo pa cuminsa e torneo y wak ken e biaha aki lo titula “Campeon Nos cu Nos”.

E duo cu tur hende tabata wanta nan curason p’e, tabata e duo notorio di “e teror di Turibana” hunto cu e “capo di tuti capo”, Don Chicho Erasmus.

Otro duo cu fama mundial pa tene cuenta cu ne ta Salomon “standje” Heyden y Lucas “Cross”, kende nan ya caba a yega di titula campeon. Na varios otro mesanan tambe tabatin “zware jongens” manera Osbaldo “Croes Accounting” cu Jo “Sera Wega, e famoso Jaap “Stand By” hunto cu Juancho “Bola”, Tinchi “dal un slok” cu Ronny “Piscado”, e famoso “Snor” Perez hunto cu Ronald “Hollandse Nieuwe”, “The Rock” hunto cu Guillermo, y como sorpresa tabatin e conocido “Lucky Viviano” Frank hunto cu e dokter den domino “Chick” Tromp!

Den prome rondo sorpresivamente “Chick” cu “Lucky” ta duna “Luquitas” cu Salomon un “Keds” blanco blanco y ta saca nan fo’i torneo! Aki Vi ta duna Salomon danki pa tur e lesnan y “standje” nan den domino!

Na otro mesa Jo “Sera Wega” hunto cu Osbaldo ta pone Don Chicho y Vale de Kort nan karkas bay laira! Akinan “kid high temper” a hera bira “hit man” riba Don Chicho!

Den un wega sumamente largo, Tinchi “dal un slok” cu Ronny ta logra sink Jaap “hands of stone” hunto cu Juancho manda fondo, y den un bataya di “drie tegen een” Snor Perez y Ronald ta logra vence The Rock y Guillermo.

Den un semifinal relativamente rapido, Vi cu Chick ta manda Osbaldo cu Jo cas, y Tinchi cu Ronny ta lora Snor cu Ronald den tarai! Segun Snor, Ronald no ta catch cu tabata trata di un “omkering-spel”…

Final ta bay aden y na manera convincente Chick cu Vi ta pica dilanti cu 1 – 0, den e serie di “best out of three”. Den di dos wega fanaticonan ya caba a cuminsa busca otro co’i haci, pasobra Chick cu Vi ta dilanti sensacionalmente cu 91 – 0! Pero… careda di bina no a caba ainda!

Cu alma y cuerpo Ronny ta bisa Tinchi “Ban P’e”, pero Tinchi su wowonan ta dim-bright keto bay! Ronny ta sclama “bo POR Tinchi…bo POR”, pero ainda Tinchi ta tambalea!

Cu ultimo rosea di angustia Ronny ta grita “ban Tinchi, sin miedo…SIN MIEDO Tinchiii!”, y hepa!… Tinchi ta reacciona manera curpa riba shock di 440 volt!

Sensacionalmente Tinchi cu Ronny ta gana wega tras di wega y ta yega 100 – 97 pa empata e serie na 1-1!

Den di tres wega, e kring di publico ta lora manera un boa rond di e mesa pa wak wega grandi! Pareu pareu score ta bay, golpi pa golpi, puntje pa puntje, y increiblemente e score ta yega na 95-93 na fabor di Chick cu Vi! Sinembargo, ta Tinchi ta pasa Vi e paso mortal pa pone Ronny gana net 8 punta pa crusa finish!!! Come back di siglo na 99 Bar Restaurant!

Na prome lugar dus Tinchi “dal un slok” Flanegin cu Ronny “piscado” Tromp, na segundo lugar ta keda un “Chick” Tromp cu “Lucky” Viviano desapunta pero sportief, y e di tercer lugar ta bay pa Osvaldo Croes y Jo Giel.

Un palabra di danki ta bay na tur presente cu a anima y gosa di un tremendo final y tambe n’e patrocinador Romar Trading p’e bunita premionan.