Tiroteo cu saldo di 4 morto y 6 herido

WILLEMSTAD – Un biaha mas un masacre a sacudi Corsou ora cu dialuna nochi durante un celebracion entre amigo y famia den Jamaicaweg na Buena Vista, sicarionan a basha mas cu 100 bala cu loke ta parce tabata arma automatico pisá riba e grupo di hende cu tabata celebrando un dòbel cumpleaño di dos ruman ohochi Dominicano.

E rumannan cu a pèrdè nan bida dialuna nochi tabata Jose Luis Belen y Luis Jose Belen, kendenan tabata celebrando.

E informacion cu Polis a haña ta cu den un edificio pegá cu un minimarket e patruya a bin topa cantidat di hende drumi abou ne sitio, pero tambe den un curá di cas eybanda.

Inicialmente nan no tabata sa ta di cuanto hende ta trata, pasobra ya a transportá algun pa Poli, pero mesora a nota tambe cu 4 hende a muri caba ne sitio.

A transportá 6 victima cu herida di bala ta hende a hiba nan poli caba. E 6 victimanan masculino ta di 26, 28, 31, 34, 50 y 52 aña di edad.

Na Poli, nan tabata haña asistencia medico y un di nan a opera un di nan cu urgencia ayera marduga y nan situacion ta stabil.

E promé datonan cu Polis a registrá ora nan a yega ta cu un rato promé un grupo di hòmber tabata sintá den e balcon di e edificio y dado momento un auto color scur a yega n’e sitio y un òf mas persona a baha for di e auto y a lòs un cantidad grandi di tiro dirigí riba e grupo di hòmber y otro(nan) den cercanía.

Despues di e acto aki e chofer a core bay cu velocidad halto y mas lat Polis a haña tende cu tabatin un auto kimá na Shut.

Tres di e 4 víctimanan cu a fayecé ta identificá y falta un mas pa identificá: Ethly Albertus Jr. naci na Còrsou 26 sèptèmber 1989 (28 aña); Jose Luis Belen, naci na Sto. Domingo 7 di augústús 1995 (22 aña); Luis Jose Belen, nasé na Sto. Domingo 7 augústús 1995 (22 aña).

E intencion ta pa den curso di dia Polis identificá e di 4 víctima oficialmente.

N’e sitio Polis a haña y confiscá un cantidat grandi di cashi di bala.

Riba òrdo di Fiscal di Ministerio Público a confiscá e curpanan sin bida despues cu dokter a constatá nan morto y tambe un vehículo cu tabatin na sitio y tabatin perforacion di bala.

Pa loke t’e auto cu nan a kima na Shut, Polis a bay n’e sitio y a constatá cu enberdad tabatin un vehículo na candela.

Despues cu a paga e candela Polis a confiscá e vehículo pa mas investigacion.

Te ne momentonan aki Polis no ta disponé of no por proporcioná informacion adicional, mientras cu e investigacion ta canando si ta cuanto hende a tira y cu ki arma.

Ainda no tin bista cla di loke a originá e masacre, pasobra pa 10 hende haña herida di bala y 4 di nan fayecé, ya no ta un asesinato incidental pero un accion dirigi.

Ayera mainta na radio tabatin cantidad di speculacion y teoria di papiadó na radio cu sin algun preparacion policial of conocemento profesional tabata duna tur sorto di teoria loke cierto momento tabata hasta iritante.

E version y comentarionan policial den situacionnan asina ta loke mester divulgá.

Por cierto cu Polis ta suplicá comunidad pa si nan ta disponé di informacion cu por yuda den solucion di e caso aki pa duna Polis e informacion aki na telefòn 917 (24 ora pa dia) òf 108 (number anónimo, caminda anónimidad ta garantizá).