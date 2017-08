Topiconan di e di dos edicion tabata integracion, social, husticia/criminalidad: POR tin e mihor programa di gobernacion y un team cu 29 lider pa ehecuta esaki

E di dos edicion di e encuentro ‘Vision 17-21’ LIVE Edition cu candidatonan di Por E Forsa Nobo a tuma lugar. E topiconan cu a wordo trata den un sala yen yen tabata e aspecto di asuntonan social, integracion y husticia/criminalidad.

Tur esaki ta topiconan hopi comenta den comunidad y ta forma parti di e preocupacionnan mas grandi di pueblo scuchando e clamor di miles di persona no di awor, pero pa hopi tempo caba.

Manera indica anteriormente esaki t’e di dos edicion di un serie di 4 edicion cu lo tuma lugar tur diamars.

Na cada ocasion ta invita diferente miembro di prensa obhetivo pa haci preguntanan riba temanan specifico, n’e candidatonan di POR apunta pa representa e plataforma politico.

E encuentronan aki tin como meta pa informa pueblo cada bes mas, di e contenido di POR su plan di gobernacion pa 2017 te cu 2021’Vision 17-21 Hunto Nos Por’.

POR E Forsa Nobo ta kere den inclusividad, den contacto estrecho cu comunidad y p’e motibo aki ta organisa un momento di contacto cu comunidad.

E encuentro a capta atencion di hopi hende cual a wordo refleha den e siguidornan online (Live) pero tambe na e interaccion cu a tuma lugar den sala, unda cu esnan presenta a reacciona, haci pregunta y duna comentario riba locual tabata wordo treci padilanti di parti e miembronan di partido POR.

P’esnan cu pa un of otro motibo no por a sintonisa e programa cu a tuma lugar diamars via Live Streaming’ riba Facebook, e programa ta wordo ripiti tur dialuna 9or di anochi na TeleAruba.

Durante di e di dos encuentro aki e candidatonan presente cu a contesta pregunta tabata sres. Andin Bikker, Otmar Oduber, Alan Howell, sra. Marisol Lopez – Tromp y sra. Joselin Croes.

E miembronan di prensa tabata sres. Raymond ‘Baboe’ Hoek, Ruben Trappenberg y sra. Dilma Arends.