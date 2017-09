Trahadornan di SVGA a bay den accion pa falta di trahador

Ayera mainta trahadornan di SVGA na Piedra Plat a bay den accion, sosteni pa nan sindicato FTA. E accion aki sigur ta uno apart, si mira cu nan a bay den accion pa falta di trahador. E fundacion aki a laga sa cu n’e momento aki esey ta un problema serio.

E emmer a yena cu awa, ora cu dos siman pasa un incidente, unda un miembro so di e personal, cu 12 cliente, unda un di e clientenan aki a haya un crisis.

El a coy un artefacto pa agredi un otro cliente.

Pe falta di seguridad cu esnan trahando no por brinda n’e clientenan tampoco a pone nan bay den accion. E trahadornan a pidi pa haya dos hende mas, pa yuda e personal, pero gerencia a laga sa cu no tin placa pa paga dos persona mas.

Hubert Dirks, Presidente di FTA a acudi n’e accion aki ayera mainta, ya cu FTA t’e sindicato cu ta representa e trahadornan. E problema aki no ta data for di awor, pero for di basta tempo caba, y no tin solucion.

Aki ta trata di clientenan cu hopi problema, pa cual mester di mas hende. Si dirigencia di SVGA no percura pa haya placa pa paga dos personal adicional, e trahadornan lo sigui cu nan accion.

Ayera e accion tabata solamente di dos ora.