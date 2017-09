“Trece mas actividad den caya grandi ta meta di Gobierno” Ta palabranan di Minister di Economia, Richard Arends

Centro di ciudad a haya WiFi gratis for di dialuna mainta. Esaki ta un vision di Gobierno y su ehecucion a bay den cooperacion estrecho cu SETAR NV.

Hopi turista ta puntra si tin WiFi den caya grandi y semper mester bende nan un ‘no’, pero desde awe e servicio aki ta disponibel pa local y turista.

Minister di Asunto Economico, Richard Arends, kende continuamente ta en busca di formanan inovativo pa yuda comerciantenan den caya grandi, tabata contento cu e paso aki y a expresa esaki durante un conferencia di prensa dilanti Plaza Chipi Chipi.

“Cu e servicio aki nos ta un stap mas cerca den revitalisa centro di ciudad. SETAR NV a provee caya grandi cu WiFi gratis for di Plaza Daniel Leo te na final di caya grandi. Esaki ta pas tambe den maneho di Gobierno pa loke ta trata e transicion di un economia convencional pa un economia di experiencia.”

Richard Arends a splica cu na luna di mei a tene un Hackathon pa abase di apps fomenta fluho di hende den caya grandi cu lo aumenta mas benta y mas actividad comercial loke t’e meta principal di Gobierno.

Minister Richard Arends: “Digitalisacion y comunicacion electronico ta un acelador di progreso, di desaroyo economico y Gobierno ta riba e liña ey. Pesey mes cu a bay over pa pone WiFi p’asina ora nos caba cu e app cu Gobierno di Aruba y sector priva ta trahando riba dje, ta hopi mas util pa tin un WiFi cu ta acesibel p’esnan den caya grandi y asina genera mas actividad.

Via e app e cliente ta haya sa unda tin cierto producto of otro artefacto cu e ta desea di cumpra den caya y di e forma aki esaki ta bay hopi mas facil. Tambe e cliente ta haya sa unda tin descuento of otro oferta.”

Minister Arends a splica un bes mas cu for di aña 2013 Gobierno a introduci e maneho cu tur tienda den caya grandi por keda habri te 11’or di anochi. Ta keda semper na doño di e tienda si e kier haci esaki. Mester yena un aplicacion y tur ta wordo honra.

“E aña aki mas di 60 tienda a haci uzo di e oportunidad aki, sinembargo nos no ta mira cu tur tienda ta keda habri despues di 6’or di atardi y esaki ta lamentabel.

Pasobra actividadnan economico hopi bes ta sosode despues di oranan di trabou. E ta algo cu nos ta keda pusha”, Arends a bisa.

Servicio di WiFi gratis den caya grandi sin duda ta algo positivo.