Tres detencion a cay, despues cu Polis a logra para un chauffeur bou influencia kende tabata drift cu 3 criatura den auto

Driftmento di dos Altezza a conduci na detencion di tres persona y den un di e autonan Polis a bin topa cu tres criatura.

Diamars, algo pasa di 6’or di mainta, na altura di Sividivi un patruya di Polis ta scucha auto ta drift y ta haya holor di tire kima. Mesora e patruya ta cuminsa bay direccion di e rotonde Seroe Blanco y ta mira dos Altezza cu lo a caba di drift saliendo for di Citgo Seroe Blanco cu velocidad hopi halto, bayendo direccion di Paradera.

Dilanti Morning Supermarket Polis ta logra para e dos autonan.

Mesora e patruya ta sigui nan tras y ta manda pidi refuerso, na altura di Morning Supermarket e patruya ta logra para e dos autonan, eynan mas patruya ta yega pa yuda e patruya atende cu e ocupantenan.

Tabata ta trata di dos Altezza un blanco numera 45846, cu su papelnan no tabata na ordo y e otro ta un Altezza preto numera A12604.

Tres detencion a cay

E ocupantenan den e Altezza blanco a keda trankil y a cumpli cu loke Polis a bisa nan, pero e ocupantenan di e Altezza preto si a insulta Polis verbalmente y mesora detencion a cuminsa cay.

E prome detencion tabata di e chauffeur di e Altezza preto cu aparentemente tabata bou influencia, despues e ocupante masculino cu kier a lanta cu Polis.

E ultimo cu a keda deteni tabata un dama cu tambe tabata den e Altezza preto, el a keda deteni pa motibo cu e no a respeta ordo di Polis, e tabata hostina y a insulta e agentenan policial hopi mahos.

Tres criatura den e auto

Den e Altezza preto tabatin 3 mucha chikito y un otro dama mas, e dama aki no a keda deteni, pero a wordo permiti pa yama un miembro di famia pa bin busca nan.

E Altezza preto tabata core riba un spare tire, patras n’e banda drechi, e spare tirenan aki ta pa djes core bay un destino y no pa core rond y mas pio pa drift of core cu velocidad halto.

E chauffeur di e Alezza preto no solamente tabata trece su bida den peliger, pero tambe bida di 4 adulto y 3 mucha y mas pio drift serca di un gasstation.

Riba instruccion di Fiscal a laga confisca tur dos auto

E agentenan policial riba instruccion di Fiscal a laga confisca e dos Altezzanan aki y Polis a detene dos homber y un dama. Nan a wordo transporta cu transportwagen di Polis pa Warda di Polis.

E dos ocupantenan di e Altezza blanco no a keda deteni, mirando cu nan a keda trankil y a sigi instruccion di Polis, pero nan auto si a keda confisca y nan a cana bay direccion di nan cas.