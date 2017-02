Tres medaya pa Aruba durante e “3er Shotocup Venezuela”

Diasabra 18 di februari 2017, e karatekanan di Shocokan Karate Do Aruba (Asociacion Arubiano Di Karate Do Shotokai) acompaña pa nan instructor di karate, Alberto Gonzalez Lujan, a participa na e “3er Open Shotocup Venezuela”, cual tabata un invitacion di “Shihan” Victor Garrido di e Asociacion Venezolano di Karate Do Shotokai.

Sr. Victor Garrido ta e persona cu a funda Shotokai na Venezuela na aña 1989. E tin un trayectoria largo den karate ya cu e tabata destaca como campeon di “kata” (tecnica di combate imaginario) y “kumite” (combate) na e campeonatonan anual na New York.

Tambe el a forma parti di e Seleccion di Venezuela y actualmente e ta un arbitro Panamericano.

E “3er Open Shotocup” na Caracas, Venezuela ta un di e eventonan di mas grandi di karate estilo “shotokan” unda cu mas di 1000 karateka di tur estado di Venezuela (y di exterior) ta participa den diferente categoria.

Aruba a wordo representa pa e karatekanan: Janrick Bello, Janilaine Bello, Soleil Croes, Glendeline Croeze, Alakina Gonzalez Lujan y Alejandro Gonzalez Lujan.

E bishita di Shocokan Karate Do Aruba na Venezuela a cuminsa cu un tremendo training diabierna atardi, cual a wordo duna dor di e instructor Julio Peña, kende a expresa su satisfaccion cu e nivel di e karatekanan Arubiano.

Despues di e training e karatekanan a disfruta di un dushi comemento acompaña pa diferente representante di e Asociacion Venezolano di Karate Do Shotokai, entre nan e instructor Beatriz Elster, kende tin 27 aña di experiencia den karate na Venezuela y ta specialisa den dunamento di les pa mucha.

Durante e campeonato mes, cual a tuma luga diasabra den e sporthal di Universidad Simon Bolivar, e karatekanan a demostra nan pasion pa karate. Nan a duna un bon presentacion y na final Aruba a gana 3 medaya: 2 di brons y 1 di oro.

E medayanan di brons a bay pa Janilaine Bello y Alejandro Gonzalez Lujan. Oro tabata e logro di Janrick Bello, kende cu su actitud di guerero a destaca riba tur otro karateka presente.

Shocokan Karate Do Aruba ta gradici tur mayor y persona cu di un manera of otro a colabora cu e biahe pa Venezuela.

Un gradicimento special ta bay pa Tamashi Aruba (Sensei Luis Escalona) y Ryu Bu Kai Aruba (Sensei Felix Tromp, Sensei Jose Vivas y Sensei Ligia Perejil) cu ta train semanalmente hunto pa asina yuda otro subi e nivel di karate di Aruba.

Finalmente nos ta gradici tambe Setar NV, kende a sponsor e poloshirts y Waico NV kende a percura pa esakinan keda cla na tempo.