Ayera merdia na altura di cruzada di Shaba pa Bubali, un truck carga cu cement pa motibonan te ainda desconoci a kentel. Consecuencia un cantidad grandi di cement a basha riba caminda, cu a tuma su tempo pa lanta esaki, p’e cement no keda pega riba caminda. No tabatin heridos den e maniobra aki. Un biaha mas, no por saca afo e causa, pero observadornan ta kere cu esaki ta debi cu e tabata mal carga.

Foto cortesia Arubanative.com