Trupial Kleuterschool cu caminata pa recauda fondo pa drecha y hasi e scol mas sigur

Na prome lugar, Comision di Mayor di Trupial Kleuterschool kier desea tur mucha y maestro un dushi vakantie.

Tambe, Comision di Mayor conhuntamente cu e maestranan di Trupial Kleuterschool kier comparti un poco di informacion di e caminata di e aña aki.

Trupial Kleuterschool ta organisa un caminata pa recauda fondo p’e scol.

E caminata aki ta tuma lugar diasabra 4 di november 2017 y ta sali 5.30 pm for di Hulpbestuurskantoor Santa Cruz, y lo termina mesun caminda. \

Ta bay tin dos opcion di ruta: Uno largo di 5km y uno mas cortico special pa nos muchanan. Asina famia completo por core of cana y pasa un rato ameno aportando na Trupial Kleuterschool.

Pa 5 pm lo cuminsa cu un zumba warm up.

Registracion ta cuminsa 4 pm. Mester registra pa ricibi un ticket pa participa den e tombola y asina tin chens di gana un di e tremendo premionan.

Si bo no por participa activamente no ta nada, por lo menos registra bo ticket y asina participa pa bo por gana un di e tremendo premionan.

Meta di e caminata e aña aki ta pa recauda fondo pa drecha e bentananan y haci Trupial Kleuterschool mas sigur.

Pensa cu bo ta yuda awe p’e muchanan cu ta actualmente na e scol. Pero tambe p’e muchanan cu den futuro lo bishita e school cu por ta bo nieta, bo prima, bo subrina, un bisiña of un conocir.

Ticket ta obtenibel cerca mayor di e alumnonan di e scol, y tambe serca tur maestra.

Despues di vakantie por haya ticket na Trupial Kleuterschool mes.

Por yama scol na 5852250 entre 8:00am y 1:00pm.

Tambe por like nan Facebook page Trupial Kleuterschool Recauda Fondo, pa bo por keda up to date cu tur informacion di e caminata.

Pueblo di Aruba, cumpra bo ticket pa solamente 5 florin y aporta na e scol y bay cana diasabra dia 4 di november pa yuda Trupial Kleuterschool.