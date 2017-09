Tur cos ta cla pa e di dos Aruba Bank Student Chef Challenge

Un total di 5 studiante y restaurant lo competi

Diaranson durante un “Kick-off Meeting” na Aruba Bank tur studiante y restaurant participante a topa cu otro. Durante e encuentro aki nan a ricibi informacionnan di e evento pero tambe nan a haya e oportunidad di cera conoci cu e chef cu nan lo bay traha cu ne. E participantenan tabata contento di e oportunidad ricibi.

Karl Michael de Cuba ta un hoben di 27 aña y ta aspira pa bira un chef conoci mundialmente. Despues cu el a gradua na 2009 for di Colegio, el a haci diferente carera y estudio.

El a biaha pa Europa y a termina na Alemania unda cu el a traha den un Bed and Breakfast/ Festival ground. E tempo cu el a dura eynan, a yud’e realisa unda su pasion real ta den bida.

Karl Michael de Cuba a regresa y cu e ayudo y sosten di su famia el a cuminsa cu e programa di culinario Arts Program di EPI.

Den e programa aki el a siña mas y awo e ta cla pa forma parti di Aruba Bank Student Chef Challenge, e competencia aki e lo dedica na su mama, kende a inspir’e y a sosten’e.

Despues di completa e programa di Arts culinario, e tin plania di tin su propio restaurant y competi contra e miho chefnan di mundo.

Un otro participante lo ta Michelaine Abreu di 23 aña y a studia na EPB Hato.

El a scoge pa bay sol culinario pa mira unda su futuro lo bay y awo e sa cu e lo kier bira un chef. E ta bayendo EPI Hospitality and Tourism pa 3 aña. Michelaine Abreu kier no solamente bira un chef local pero tambe un chef mundialmente conoci. P’e ta un placer pa participa den e Aruba Bank Student Chef Challenge y su meta pa futuro ta habri su propio restaurant pa asina bishitantenan por disfruta di e experiencia cu e tin.

Desde cu Jovianka Ridderstaat tabata chikito el a gusta ta den cushina, pasobra su wela y tata tabata haci cuminda dushi y dun’e. Nan no tabata lag’e yuda nan y na mes momento nan no tabata sa cu loke nan tabata haci ta crea su pasion pa arte culinario.

E arte culinario ta core den famia y desde un edad jong Jovianka Ridderstaat tabata sa cu e kier ta un chef. E ta den su ultimo aña na EPI di culinary arts program y el a ripara e evolucion di creatividad den e mundo culinario ta pa uno sali for di zona confortabel.

Como cu el a stage na hospital, e kier haci uzo di e tecnicanan siña p’asina incorpora esaki den e competencia y mustra kico tur e por haci. E experiencia cu uno ta haya den un competencia asina aki ta incomparabel y ta algo cu e no kier laga pasa.

Dwight Kelly desde chikito tin e soño di ta e miho den algo y como cu e gusta cushina, e kier ta e miho den esaki. Como cu e gusta cushina, ta den cushina, e gusta cushina pa su clientenan.

E gusta cushina, pasobra e no ta un simpel chef, pero tambe ta un artista den e negoshi di cushinamento. E competencia aki ta un oportunidad unico y Dwight Kelly tin e chens pa competi contra e miho studiantenan di chef di EPI.

Studiante Tarine Saladin ta den su ultimo aña na EPI y e ta motiva pa bira un chef manera chef Marco-Pierre White. El a namora di Marco-Pierre White su forma di cushina y su manera di ta. Tarine Saladin su soño ta pa bira un chef pasobra desde cu e ta chikito e tabata yuda su wela den cushina. P’e pa bira un chef kiermen e ta bira un artista y pe bira un artista, tin biaha mester faya prome cu por logra e arte. E ta kere cu cushinamento ta trece bek un tiki felicidad na mundo.

Su inspiracion pa participa ta su docente kende ta motiv’e tur aña pa haci su miho esfuerso y cu ta sigui push’e pa ta e miho den cushina.

E restaurantnan participante e aña aki ta The Old Fisherman, The Kitchen, Tierra del Sol, The Mill y Gari Wasabi. Aruba Bank ta gradici tur studiante cu a manda nan carta di motivacion p’asina participa den e di dos Aruba Bank Student Chef Challenge y tambe tur chef cu a acepta e invitacion pa guia nan representante durante e proceso.