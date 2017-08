Tur cos ta cla pa Expo Labor 2017! Cu mas di 350 vacatura di trabou registra

Mayan diasabra, e tan spera Expo Labor 2017 ta tuma luga na Renaissance Convention Center cuminsando 9’or di mainta te cu 7’or di anochi.

Segun e comision organisatorio, e entusiasmo ta grandi di parti di e companianan, pues e aña aki, Expo Labor ta conta cu mas di 350 vacatura di trabou registra pa e evento.

E evento aki cu ta uni trahadonan, desempleadonan y doñonan di trabou bou un solo dak, ta completamente gratis.

Banda di e seccion di vacatura tambe tin dos sala cu ta brinda diferente charla y tayer riba topiconan manera, cambionan den Aruba su leynan di trabou, futuro trabounan riba mercado di trabou, con pa educa bo mes gratis y con pa cuminsa bo negoshi, djis pa menciona algun.

Aruba Human Resources Association (AHRA) tin varios profesional di recurso humano presente pa revisa of yuda participantenan actualisa of traha un curriculum profesional. Ademas, departamentonan manera Departamento pa Progreso Laboral (DPL), Directie Arbeid en Onderzoek (DAO), IDEA y Sociale Verzekeringsbank (SVb) e. o. tambe t’ey pa duna tur clase di informacion cu tin di haber cu nos mercado di trabou.

Companianan cu ta duna curso, training y varios otro tipo di les tambe lo forma parti di Expo Labor 2017 p’asina orienta participantenan con nan por expande nan conocemento riba diferente tereno y crece den e ambito profesional.

E entrada pa Expo Labor 2017 ta completamente gratis, pues esaki tambe ta un forma adicional pa encurasha tur hende interesa, trahadonan y doñonan di trabou pa acudi na Expo Labor awe diasabra.

Ademas, ta recorda tur hende cu ta interesa pa atende e evento aki cu solamente e luganan di parkeer cu liña blanco tanto dilanti Parlamento, banda di lagoen y tambe den Renaissance Market Place ta gratis.

Expo Labor 2017 ta un actividad organisa pa Ministerio di Labor den cooperacion cu Departamento pa Progreso Laboral (DPL) y Departamento di Labor y Investigacion (DLI).

Pa registra na e tayer of charlanan of mas informacion tocante companianan cu lo ta presente y con pa participa na Expo Labor 2017, bishita e pagina di Facebook: Expo Labor Aruba of manda un e-mail na expolaboraruba@gmail.com.