Tur hende a gosa di “EXPERIENCE SAN NICOLAS” – Summer Edition

Diadomingo, 9 di juli, tur hende a gosa di Experience San Nicolas (ESN) un bes mas. Caranan contento y orguyoso cu nan obra traha na man. E biaha aki ESN a incorpora arte expresivo den e programa y esaki a resulta un exito.

Museum of Industry y Community Museum a keda bon bishita rib’e dia aki. Bishitante nan a keda encanta cu e museo y e informacion ricibi den e tour.

Alabes kier felicita e ganadornan di nos raffle Nadine Krosendijk cu por disfruta di un Bike tour di Summer Bike Vibes y pabien na Ginelly Quandt cu por disfruta di un Discover Scuba Diving for two cerca Jads Dive Center Aruba.

Espacio Azul a ofrece un bes mas un experiencia relahante y inolvidabel diadomingo mainta unda e parkinglot di Museum of Industry a transforma su mes den workshop area yena cu creatividad. A deleita un grupo diverso di grandi y chikito den e workshop di pinta bo mesun pochi y planta un aloe. Espacio kier gradici Natalia Koolman cu a sa di guia e grupo diverso cu hopi pasenshi. Danki na Aruba Aloe Factory pa tur e mata nan di aloe cu awe tin un lugar den un hogar feliz na Aruba.

Participantenan di e workshop gratis den Cosecha su Creative Center, unda por a traha un bird’s nest, a traha piesanan unico y colorido. Un a inspira otro y asina cada piesa traha cu material recicla a wordo crea. Den Cosecha su tienda, e bishitantenan di Experience San Nicolas a haya informacion y ayudo pa cu compra di artesania cu Seyo di Departamento di Cultura.

Pa cu e raffle di dia, e ganador ta wordo nombra riba Facebook di Cosecha. Danki cada un cu a haci e Experience San Nicolas Summer edition uno inolvidabel.

Leonardo Philips a tene su prome workshop di poesia titula: Express from within/Expresa for di paden. El a wordo teni na Cosecha San Nicolas pa e pueblo di Aruba. E energia y participacion cu a ricibi di e participantenan tabata un sentimento tremendo y bunita cu te awe e no por splica ainda. Nan tabata yen di bida, cla pa siña, cla pa pensa y cla pa expresa.

Dor di e workshop ki Leonardo a ripara cu e peticion pa poesia ta grandi. Hende kier siña mas y experienca e mundo di poesia mas tambe. Y p’esey lo tin un di dos parti di un workshop asina sigur. Leonardo ta kere sinceramente cu tur mente di tur edad lo mester sikiera purba e Arte di poesia un biaha den nan bida.

Sankofa Pop-Up Event a tuma lugar dilanti Nicolaas Store y tambe a keda bon bishita den tur dos presentacion. Un obra sumamente bon presenta. E actornan a sinti nan “welcome” y a pasa un rato ameno e diadomingo aki. Black Star Line Bridge Foundation ta agradecido n’e interes di e publico pa cu nos historia y por keda pendiente pa mas iniciativanan asina aki.

ESN kier gradici tur otro venuenan cu ta haci ESN posibel. O’neil Caribbena Kitchen, Joy’s Restaurant, EL Gallo Rojo, WEMA, Alankar, JM Enterprises, La Aruba, Aruba Store y Jads Dive Center and Rum Reef Bar & Grill.

Sigui Experience San Nicolas su Facebook y keda “up to date” cu tur locual ta sosode pariba di brug. E siguente edicion di ESN ta diadomingo 13 di augustus 2017 cu tema di Back to School.