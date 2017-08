Tur instancia na Aruba cu ta duna cuido medico ta keda registra

Na januari 2017 Ley di Calidad di Cuido a bin na vigor y e ley aki ta encera cu tur instancia cu ta duna cuido medico na Aruba mester ta registra. Esaki pa por garantisa cuido medico y servicio medico di calidad.

Departamento di Salud Publico (DVG) ta tumando contacto cu diferente instancia cu ta duna cuido pa recorda nan pa registra. E prome fase tabata encera un e-mail conteniendo un formulario di registracion. E instancianan mester yena e formulario aki y manda esaki bek pa DVG na registratie@despa.gov.aw. Hunto cu e formulario e instancianan mester manda un identificacion valido y e formulario di Camara di Comercio.

E reaccionnan cu DVG a haya tabata bon, pero falta basta instancia cu mester registra ainda. Personanan individual cu ta duna cuido tambe mester tuma contacto cu DVG p’asina por yena e formulario di registracion. E instancianan cu ta duna cuido ta hospital, ImSan, dokternan di cas, specialistanan, tandartsenpraktijk, boticanan, etc.

Den e siguiente dianan DVG lo manda un e-mail atrobe na esunnan cu no a reacciona e prome biaha riba DVG su yamada. Instancianan cu no haya un e-mail den nan inbox, ta conseha nan pa check den nan spam mailbox. Si como instancia bo no a ricibi ningun e-mail, DVG ta conseha bo pa tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na registratie@despa.gov.aw of via telefon 522-4200.

Instancianan cu no a probecha di e oportunidad pa registra ta core riesgo di keda confronta cu un sancion si Inspeccion di Salud yega na bo instancia cu no ta registra.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na 522-4200 of sigui nos via Facebook riba Directie Volksgezondheid Aruba.