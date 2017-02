Tur moneda tin dos banda! No wak solamente e cantidad di politico cu a bandona MEP, pero wak e exodo den seno di AVP MEP ta bisa AVP

Den e historia di pais Aruba semper tabatin figuranan politico, kendenan a bandona fila di nan partido y sea a dicidi di bay pa un otro partido politico of boluntariamente a bandona politica activo.

Partidonan politico manera e.o. MEP, AVP, PPA a yega di experencia esaki den pasado y semper tur e partidonan aki a yega di sobrevivi e salida di un of mas politico for di nan seno.

Y na varios ocasion por a mira tambe politiconan cu miles di voto bandona nan partido y despues e partido cu a experencia e salida aki tog a gana cu un mayoria (absoluto) den e siguiente eleccion.

Pues si algo similar sosode den e proximo eleccion, esey no ta ningun excepcion, segun MEP den un comunicado.

CANDIDATONAN FUERTE

Pero awe cu nos ta para dilanti porta di eleccion nos por a mira riba e website di 24ora, con nan a trece padilanti cu “figuranan fuerte den MEP a bandona partido y ta mirando den otro direccion”. Aki nan ta referi na 4 candidato cu supuestamente tin confirma cu nan a bandona partido MEP.

Hecho ta cu riba su mes MEP no a saca ningun hende for di partido, pero di e 4 candidatonan aki ta uno so a haya su mes obliga di bandona MEP y ken mas mihor cu 24ora ta na altura di esaki, ya cu ta nan mes den forma di primicia a relata e motibo di e retiro di e candidato aki for di MEP y cu te hasta 24ora mester a responde dilanti Huez pa rectificacion y daño di perhuicio, inicia dor di e propio candidato aki.

Sinembargo den e caso di e noticia exclusivo (?) aki di 24 ora, partido MEP no ta bay reacciona riba kende(nan) ta candidato fuerte of no cu a aparece riba nos lista, ya cu tur candidato semper a gosa di e respet debido di parti di liderasgo di nos partido. Y si esnan cu kier a mira den otro direccion, esey ta pa nan propio escogencia.

EXODO DEN AVP

Finalmente partido MEP – mirando cu tur moneda tin dos banda – kier a completa e informacion cu 24ora a duna y kier a presenta e lista di tur e candidatonan y nan votonan, kendenan ya a bandona partido AVP y algun otro cu tambe ta pendiente pa bandona fila di e partido aki: Otmar Oduber (4008 voto), Michelle Winklaar (1185 voto), Juan D. Yrausquin (1314 voto), Clarisca Velasquez (335 voto), Desiree Croes (429 voto), Jeffrey Kelly (97 voto), Chris Dammers (214 voto), Richard Dirks (218 voto), Marisol Lopez-Tromp (1642 voto).

Den total ta papia aki di casi 10.000 voto. Y ainda falta algun mas pa bandona e barco di pirata aki!

Finalmente, un pregunta na 24ora: Si esaki no ta un exodo den seno di partido AVP, ta con otro nos mester yama esaki anto?, MEP kier sa.