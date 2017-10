Turismo en general pa Aruba: Merca y Canada ta fuerte den turismo pa Aruba, hunto cu diferente otro mercado

Merca y Canada su prestacion ta fuerte, hunto cu diferente otro mercado. Parti esencial di e strategia di ATA tabata pa sigura cu entrada pa medio di turismo wordo afecta menos cu ta posibel.

P’esaki, aña pasa 2016 a inverti e.o. AWG 4 miyon adicional den mercadeo na Merca, cual a pusha resultado di ultimo kwartaal di 2016 y durante 2017.

E aña aki a inverti AWG 2 miyon adicional pa sigui pusha Merca. Si compara volumen di Aruba pa cu otro destinacionnan den region di Caribe, por ripara cu nos destinacion ta wordo afecta fuertemente pa cu e situacion di Venezuela, aki mester tene na cuenta cu Aruba t’e mercado primario pa Venezuela tambe, den area di Caribe.

E impacto di Venezuela ta wordo sinti na Aruba relativamente mas riba area di volumen, pero no riba aspectonan cu ta mara na ingreso pa medio di turismo.

Venezuela ta kedando un mercado cardinal, pero ora ta papia di mantene y sigui desaroya Aruba su turismo, ta importante pa sigui cu e enfoke riba mercadonan principal y continua na explora mercadonan nobo atrabez di strategianan agil y diversifica.

Conforme strategia pa sigui pusha mercadonan otro cu Venezuela, lo sigui intensiva esfuerzonan den ultimo kwartaal di e aña aki na Merca.

Merca su resultadonan fuerte, combina cu un region Latino Mericano (excluyendo Venezuela) y Europeo fuerte, ta resultando den entrada creciente pa medio di turismo asina compensando tambe e impacto di Venezuela su volumen cu ta bao presion.

TOURISM RECEIPTS/CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Receipts’, pa cu e prome tres luna (Q1) di 2017, a contribui cu AWG 872.5 miyon den nos economia, cual ta un aumento di 3.5% compara cu e mesun temporada na 2016.

HOTELNAN/AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association pa luna di september, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 2.1% compara cu 2016.

Esaki den cifra ta US$ 172.28 na 2016 compara cu US$ 175.94 pa 2017. P’e ‘Year-to-Date’ esaki a resulta den un aumento di 3.6% di US$ 229.09 na 2016 pa US$ 237.44 den 2017.

E entrada pa kamber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 5.4% di US$ 139.56 na 2016 pa US$ 147.04 na 2017.

P’e prome 9 lunanan di 2017 esaki a aumenta cu 9.2%, na 2016 e tabata US$ 183.88 y p’e mesun temporada den 2017 el a subi pa US$ 200.72

E anochinan ocupa (ORN) pa kamber a aumenta cu 4.7% pa september 2017 y p’e ‘Year-to-Date’ 2017 el a aumenta pa 6.5%.

Gran parti di e aumento aki ta debi cu Tropicana Resort a habri cu 53 kamber adicional fin di december 2016.

E cifranan di AHATA ta basa riba 14 propiedadnan incluyendo mayoria di tur e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba.