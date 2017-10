Turista procedente di New York victima di atraco arma den Hot Zone

Diaranson anochi algo prome cu 11’or Polis a wordo manda dilanti Brickell Bay, caminda un turista lamentablemente a bira victima di un atraco arma.Diaranzon anochi algo prome cu 11’or Polis a wordo manda dilanti Brickell Bay, caminda un turista lamentablemente a bira victima di un atraco arma.N’e sitio nos a combersa brevemente cu e cabayero, un persona procedente di New York.El a conta nos cu e tabata bayendo pa busca su auto, un Toyota V-car y momento cu el a subi, dos homber cu un arma di candela a aserca e auto y a bise: ” Get out of the car”.Y nan a subi e auto y a bay cune.

Segun e turista a conta nos, e por a spera algo asina pasa na New York, pero hamas aki na Aruba.Tambe el a bisa: ”If it was in New York, we would have shot them”, indicando cu eynan si nan ta carga arma.E grupo di turista aki ta hospedando na Marriot Resort. Loke ta trata e atracadornan, manera ya nos a trece dilanti nan a papia Ingles.Polis a tira bista den e area y tambe riba Sasaki, mirando cu lo a haya indicaccion cu nan lo por a subi Sasaki pa bay direccion Playa. Pero Polis no a logra localisa e auto.Atraco Team mester a pasa pa tuma nan declaracion.