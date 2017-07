Turtuganan chikito morto riba Juan Enrique Irausquin Boulevard di Eagle Beach

Diamars madruga Fundacion Turtugaruba a wordo yama p’e Security di La Cabana, cu turtuganan chikito a tuma rumbo pa caminda, unda autonan a pasa y mata 6 di nan.

E Driekielnan chikito a sali di un neishi cu no a cumpli e periodo di incubacion completamente.

Pesey Turtugaruba no a sera e neishi ainda, manera normalmente ta wordo haci 60 – 70 dia despues cu e webonan a wordo poni.

Ora un neishi ta sali den scuridad di anochi, e chikitonan ta depende di nan instinto pa haña e laman. Den un ambiente sin desaroyo, nan ta hala for di e parti mas atras y scur di e beach y bay n’e parti mas cla, na unda e streanan ta refleha riba e lama y unda nan wak e horizonte cla y sin obstaculo.

Pero na Eagle Beach tin hopi luz artificial, net na otro banda di e beach. Pal’i luz banda di caminda, luznan di hotel. Pesey e turtuganan ta bay den direccion robes si e luznan artificial no ta blokia.

Turtugaruba, e fundacion cu ta proteha e turtuganan di laman na Aruba pa mas cu 20 aña caba ta hopi preocupa. E diferente Gobiernonan di e ultimo 20 aña a desaroya mas y mas edificio cant’i laman pa gana placa liher.

Te cu aworaki ainda nan ta duna permiso pa construi hotelnan nobo, condominio, bar, etc.

Ya caba tur turtuga di laman a desaparece di Palm Beach pa via di e desaroyonan. Nan no ta bin mas pa ainda eybanda. Asina e beach ta pa recreacion di hende so.

Y awor mes cos lo bay sosode na Eagle Beach. E cuido constante di e boluntarionan di Turtugaruba no por preveni cu e turtuganan ta den un situacion hopi peligroso.

Construccion di otro hotel banda di Eagle Beach (no un hotel “low rise” pero uno di mas piso) ta pendiente.

Y banda di Costa Linda Resort Gobierno a traha un bar riba e beach, net na unda e Driekielnan tabata traha nan neishi cu mas frecuencia e añanan anterior. Eigenlijk e bar a wordo construi p’e turistanan di crucero pa nan por bay n’e beach ey y haci uso di baño y por cumpra algo di bebe.

Intencion tabata cu e tourist facility lo ta habri solamente durante e oranan di dia. Esaki a wordo priminti na Turtugaruba. Pero e bar a haña permiso di DIP pa keda habri cada anochi te cu 12 or. Causando cu te laat autonan ta pasa y e luznan ta ilumina e beach constantemente. Pa colmo e matanan di druif cu a duna proteccion contra e luznan di e caminda a wordo minimaliza. Alcohol y desordo a tuma e lugar di nos naturalesa.

E Driekielnan cu tin mester di un beach tranquil y scur pa su sobrevivencia ta den dificultad.

E neishi di turtuga ta proteha pa Ley na Aruba, pero hopi ley local no ta wordo cumpli. Y internacionalmente Aruba no ta cumpli cu su debernan tampoco.

Naturaleza lo bay perdi na Eagle Beach y e programa di SDG (sustainable development goals) no ta parce den alcanse.