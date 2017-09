Un anochi diferente den Wilhelmina Park: ‘Rose All Day’ di Renaissance Aruba Resort ta tuma lugar riba diadomingo dia prome di october

Un atardi pa anochi di relahamiento, bon musica, amistad y dushi rosé.

E ‘Rose All Day’ ta tuma lugar riba diadomingo dia prome di october proximo den Wilhelmina park for di 6’or di atardi pa 10’or di anochi. E actividad estilo di picnic sigur lo sa di bay hala hopi atencion. Renaissance Aruba ta conoci pa inova y crea evento cu conceptonan internacional pa Aruba, cu resultadonan exitoso. Sin duda algun esaki ta un caracteristica fuerte di Renaissance Aruba Resort & Casino.

Imaginabo, un bista estilo Central Park, NY na unda cu residentenan di e gran ciudad ta sali nan cas cu un clechi, cos di come y un boter di Rosé friu pa baha calor mientras cu ta combersa y estrecha lasonan di amistad. ‘Rose All Day’ lo percura pa e experencia ey. Na otro ciudad y paisnan mester warda pa ‘un bon tempo’- na Aruba, nos ta gosa di esey tur ora. Un biento fresco y streanan pa ilumina cielo, mientras Dj Rustica y Dj Joa Salas ta percura pa dushi musica. Lo ta un tremendo experencia!

Renaissance Aruba Resort & Casino tin un ‘macutu’ ideal pa tur hende cu ta inclui un clechi, bites y 1 boter pa comparti; E Pink Package ta costa $85 y ta inclui 2 tofu roti, dos raita salad, cu ta bin cu yoghurt, tomato cucumber, cumin padadum, tambe lo ricibi 2 mango-ginger pudding, 2 nuts, 2 awa y 1 boter di Relax Rose.

Por scoge tambe pa e Angel Package pa $115 cu ta inclui 2 sirloin ciabatta, y ta bin cu sirloin caramalized onion, provolone cheese, 2 Orzo salads, un variacion di orzo, sun dried tomatoes, articokes, kalamta olive, onion dip and nachos, cu e pakete aki e cliente ta ricibi 2 apple crumble, 2 nuts, 2 awa y 1 boter di Whispering Angel Rose.

Finalmente tin e Relax Package pa $180 – esaki ta inclui 2 smoked salmon, 2 quinoa salads, salami & cheese bite crackers, variacion di crudites, chocolate merengue brownies, strawberries with chocolate ganache, 2 awa y un boter di Bollinger Champagne. Por cumpra e paketenan na cualkier navigator desk den lobby di e hotel.

Durante di e actividad lo tin un bar na unda por paga efectivo pa mas cos di bebe y come. A corda riba tur detaye pa haci esaki un anochi special.

Pa mas informacion di ‘Rose All Day’, por yama 523-6115 of bishita e pagina di Facebook di Renaissance Aruba Resort & Casino. Dresscode pa e evento aki lo ta blanco of ros; disfruta diadomingo dia prome di october di un anochi diferente!