Un Arubiano, den persona di Michele Brooks tabata moderador na Nacionnan Uni

E mision permanente di Reino Hulandes na Nacionnan Uni a invita Michele Brooks, Doño & Managing Director di PJ Consulting Group VBA na Aruba, pa moderate un evento di halto nivel durante e High Level Political Forum (HLPF) teni na New York.

Sigur un reconocimento grandi pa un yiu di tera, den persona di Michele Brooks.

E aña aki, 44 pais a presenta nan Voluntary National Reviews of the Sustainable Development Goals (SDG’s) durante e HLPF aki. 4 Pais, esta Bangladesh, Costa Rica, Kenya y Hulanda a uni forza pa un discusion interactivo, modera pa Michele Brooks.

E tabata un honor pa Brooks pa sirbi diferente lider di e paisnan menciona n’e foro aki na New York manera e.o. di Bangladesh: H.E. Mr. Mustafa Kamal – Minister of Planning; di Costa Rica: H.E. Ms. Sánchez Oviedo – Minister of National Planning and Economic Policy; di Kenya: H.E. Mr. Irungu Nyakera – Principle Secretary, State Department of Planning & Statistics, Ministry of Devolution and Planning; y di Hulanda, H.E. Ms. Ploumen – Minister for Foreign Trade and Development Cooperation.

Esaki ta di dos biaha cu Michele Brooks ta haya un invitacion di e indole aki. E invitacion aki a bin di parti di Minister di Relacion Exterior di Hulanda.

Sigur un logro pa un yiu di tera, pa cual nos reconocimento publicamente.