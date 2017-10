Un detencion pa maltrato y destruccion

WILLEMSTAD – Diadomingo 1 di òctober 2017, alrededor di 04.55 or di madrugá, Central a dirigí un patruya na un cas den bario di Sta Rosa pa un caso di maltrato cu destruccion.

For di un investigacion preliminar n’e sitio e dama víctima a declará na Polis cu e tabata drumi na cas den kamber hunto cu su pareha y di repiente su ex a drenta kamber. E ex a cuminsá bringa cu su pareha.

E dama víctima a declara mas aleu cu su ex a maltraté tanto cu skòp, moketa y tambe cu un obheto duro, pa despues e destruí tur glas di auto di e víctima su pareha.

En coneccion cu esaki Polis a detené e hòmber sospechoso A.Q.J.P. naci na Còrsou di 34 aña di edad.

A presentá e sospechoso dilanti un Fiscal auxiliar kende a ordená su encarcelamento pendiente di mas investigacion.