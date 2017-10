Un gran y merecido honor pa Yubi Richardson

Pa: Ronny Elizabeth

Yubi Richardson, gran baluarte y porter internacional a haya e honor grandi cu un homenahe na bida. E cancha di turf y di mini-futbol na Dakota ta carga su nomber y asina haci’e inmortal den futbol di Aruba y di Antias.

Yubi a nace na Aruba den decada di 40 y ta bin di for di un famia futbolista. Cuminsando for di su omo, kende tabata sra. Shin Mi Crips, q.e.p.d., un gran futbolista Curasoleño y su rumannan, Jimmy y Frank Richardson, ex futbolistnan internacional.

Tur a yega di hunga den seleccion di Aruba y di Antias. Cu edad hoben, Yubi a cuminsa move bao di arconan di Dakota y di eynan a pasa p’e seleccion di Aruba y Antias.

Na nivel internacional, Yubi a yega di hunga futbol profesional na Caracas, Venezuela pa Deportivo Portugues, hunto cu otro Arubiano, Ange Perez, q.e.p.d.

Pa su bon actuacion den Copa Libertadores na Brazil, Yubi a keda contrata pa Cruzeiro F.C., cu inmediatamente a ofrece Yubi p’e keda Brazil, pero directiva di Deportivo Portugues a rechaza e oferta.

Yubi Richardson a yega di hunga tambe na Corsou cu e colegialnan di Sithoc, tempo cu Calulu Comenencia tabata den su mihor forma.

No tin un cos mas dushi, ora un baluarte haya homenahe na bida, manera e.o. tambe a haya Edwin Dirksz, Juancho Pablo, Doc Williams, Candy Wernet, Jenny Loefstok, Dechi Bislick y hopi mas.

Na Corsou tambe tin hopi baluarte, pero ta algun caya nan a duna nan nomber.

Mi ta corda temponan di bon futbol, seleccion di Antias a sali pa torneonan internacional di Concacaf. Y nan tabata exitoso, y nan hunga cu hungadornan di Aruba, Corsou y di Bonaire.

Aworaki mester manda busca hungador for di Hulanda pa bin defende nos seleccionnan nacional. Kier men cu futbol a bay atras, loke ta causa hopi duele. Enfin na Corsou nan tabatin “El Pantera Negro”, cu tabata Don Ergilio Hato q.e.p.d., na kede a dedica un stadion.

Na Aruba Yubi Richardson a haya un cacha di turf, mini futbol riba su nomber. Yubi masha pabien ta bin di futbolistanan di Corsou y Aruba.

Cu bendicion di Dios drama riba Yubi Richardson y su famia. Di un fiel amigo di tur futbolista.