Un historia bieu di “terrein uitbreiding”, pa: Erven V. C. d C.

Na aña 1952 alfin famia X por a muda den un cas nobo na caminda grandi di Noord pa West Punt. Papa tabata masha orguyoso mes, pasobra mayoria di e trabao e mes a haci, fo’i bati bloki te na verf, cu ayudo na fundeshi y dak.

Prome cas riba e caminda cu WC y baño paden. Un cas moderno di e tempo ey pa su casa y 3 yiu muhernan, traha cu su entrada di LAGO y cu sodo di su frenta, entre 5 pa 7 tur atardi despues di trabao y den weekend. E famia a crece feliz, contento y masha uni. Un famia di raiznan puro ARUBIANO!

E cas a wordo traha riba un pida tereno erfpacht cu net su dilanti tabatin e tempo aya un caminda grandi proyecta. Helaas ora di pone caminda di asfalt na 1955 mas o menos, esaki a move un distancia mas pabao.

Añanan a pasa y den añanan 1970 terenonan rond a wordo bendi y henter e becindario a wordo construi y Papa a pidi Gobierno si e tereno dilanti, usa pa entrada pa cas, por wordo pone riba su nomber. Aki e no a haya ni un contesta o reaccion.

Niun di nos lo ta’ki pa semper y na 1989 Papa a fayece, y prome cu esaki el a pidi e yiunan pa corda weita con leu su rekesito ta.

Aki ta cuminsa e dolor di cabez.

Na 1998 yiunan a dicidi di entrega un rekesito nobo y sigur 2 biaha pa aña ta yama pa check con esaki ta avansa, pero tur biaha sin resultado, pasobra esaki no sa y esey no por haye. Na 2003 despues di mudamento di departamento concerni, pa suerte nos ta lesa den corant un yamada na esnan cu a haci pedida di tereno, pa hasi esaki di nobo como cu tur papel a bay perdi den mudamento?? Pues ban un biaha mas! Mama a fayece na 1999.

Despues di monton di yamada, oranan perdi sinta n’e departamento y ripiti henter e storia, y porfin usando voz masculino di e unico suegro, a dicidi di laga mr. Abath mes bay personalmente investiga kico ta kico.

Ya ta aña di votamento y nos – desespera -, a acerca Minister concerni Lopez-Tromp (Noord) cu un carta, y dunando permiso pa pone borchi politico riba e tereno dilanti cas. Aki porfin nos a haya reaccion.

Riba e siguiente yamada, oralmente a comunica cu e tereno lo wordo otorga specificamente na Erven X, como cu esaki t’e unico entrada pa nan cas. Tin un pero si!

Erven mester scirbi un carta na Elmar N.V. pa rekeri pa move un post/palo di coriente riba e tereno. Otro dolor di T.T. Esaki ta den aña 2009. Elmar su contesta ta bin cu mester paga casi fl.3000,= pa kita palo y tur cos a bay Minister Sevinger pa pidi pa Gobierno cubri e gastonan, ya cu mientrastanto Erven X tur a bira pensionado.

Esaki no a wordo aproba, pero si advies duna pa pidi Elmar permiso pa laga pida di e tereno habri pa acesibilidad pa Elmar por yega n’e palo na tur momento.

Na aña 2011, mester a cuminsa henteramente di nobo. Carta pa acuerdo di Elmar cu a tarda casi 1 aña pa firma y manda interno pa DIP, entrega na Minister concerni pa (djis 1 minuut??) pone firma y a tarda mas di 6 luna, si no ta pa un kruiwagen.

Pues porfin tur papel/carta a yega firma na DIP na september 2016 (casi un 1 aña pasa), cu a pasa nan seguidamente pa departamento di DOW p’esaki por duna advies si e tereno por wordo otorga porfin na Erven, pa despues hiba Notario cu tambe lo tuma su tempo.

Despues di 6 luna ora di haci un bishita na DIP, un empleada a informa cu te ainda DIP no a ricibi niun advies di DOW. Segun DOW nada a yega na nan departamento y esaki lo wordo investiga y lo mi wordo jama. Nada!

Awe cu nos ta juli 20/2017, tristo ainda Erven ta para den e mes un sapato bieu di 1989. Mientrastanto: – Bisiña rechts a haya pida di e tereno y a construi riba dje; – Bisiña links a construi misa (Iglesia subsidia) usando entrada di Erven pa parkeer:

– Di iglesia a cambia pa ‘chicas’ cu te hasta t’asina fresco di duna adres di Erven como adres di estadia, unda den oranan di anochi autonan ta pita pa recoge y baha den manece.

– Chineesnan a haya fo’i Ponton te Westpunt como 12 supermercado, si no ta mas.

– Consehonan di stranheronan den nos PAIS “sinta ribanan tur dia, bo ta logra” ???

– Siman pasa un hende a pensa di tira algun bloki pisa y un top di mozaik riba e tereno cu ki idea, pa haci’e un dump. No POR!

Pregunta: Ta nos so ta pasa un caminda di cruz asina cu no tin final ainda? Despues di 28 aña? Pa un pida ‘uitbreiding’ di tereno? E unico motibo di Erven TABATA pa por a sera e percela pa seguridad y mas awor TA pa ta un tiki protehe di maldad, mirando con criminalidad ta creciendo dia pa dia? Un tiki mas y no lo tin motibo mas pa proteccion si asina ta Criador su boluntad??

Danki p’e espacio.