Un sospechoso mas den caso IBIS; Despues di como 3 luna deteni, Giovanni Capriles a ser laga den libertad

Awe mainta, un biaha mas, di acuerdo cu ley, Giovanni Capriles (EGC), kende tabata deteni den caso di IBIS, su detencion a ser suspendi, despues cu ainda awe mainta, Huez Comisario a prolonga su detencion cu 30 dia mas, riba peticion di Ministerio Publico, pero na mes momento Ministerio Publico, a pidi e Huez Comisario pa duna ordo pa suspende su detencion for di ayera merdia.

Asina Huez Comisario a dicidi di alarga detencion di Giovanni Capriles cu 30 dia mas, pero na mes momento a suspende su detencion.

Giovanni Capriles ta conoci como fotografo di ex Minister drs. Paul Croes, pero ta tambe Presidente di Fundacion Paul Croes. Y den e investigacion cu ta bin ta tumando lugar, a dicidi di detene como un sospechoso, pa wak kico e sa y kico por saca afo, pa condena Paul Croes.

Ta for di luna di juli ultimo, Giovanni Capriles ta deteni y awe mainta a recobra su libertad, pendiente pa dia e caso contra di Paul Croes ta cla pa presenta den Corte di Husticia, pa determina si e ta culpable of no.

Bisando esey, te cu awor, ta dos persona so tin deteni ainda, y ta Roque Aparicio, kende ta chofer di Paul Croes, tempo e tabata Minister y Paul Croes mes. Ta di spera cu ambos ser laga den libertad pronto tambe.