Un y tur por conoce di tur e avancenan haci den renobacion di nos barionan riba www.boaruba.aw

E vision di Gabinete Mike Eman I y II ta pa renobacion di henter Aruba a traves di un prosperidad comparti cu ta eleva e calidad di bida di e ciudadano den tur skina.

Aunke a avansa enormemente rib’e plan aki, pa medio di e renobacion di centro di ciudad, di un cantidad grandi di scolnan y tambe di diferente bario pariba y pabou di brug, ainda tin trabou pa haci.

Si bo ta biba den un bario cu ta sperando su asfalt, klinkers of iluminacion publico, ta bira mas dificil pa compronde e alivio cu hopi habitante ya ta experimentando tur dia.

Pa no perde for di bista e progreso cu ya a alcansa, un y tur por bishita e portal digital www.boaruba.aw. Asina bo por conoce con Aruba a avansa enormemente riba diferente tereno, incluyendo esun di urbanisacion; ofreciendo pa prome biaha den historia di nos pais, un infrastructura no ta djis pa auto, pero primordialmente pa hende.

“Ora ta papia di parkenan, di loopaden, di fiestspaden, di iluminacion y di drempelnan, esaki temanan cu nos ta sinti cu nos comunidad ta aprecia enormemente y cu ta haciendo cambio den e calidad di bida di nos hendenan”, asina Prome Minister Mike Eman a menciona durante e lansamento di e website.

“Unda cu nos bay den e barionan, nos ta hayando hopi elogio y admiracion p’e proyectonan cu ta renobando e barionan di nos conciudadanonan”, Minister Eman a duna di conoce.

E mandatario ta referi na habitantenan cu prome mester a sufri di hopi stof y tera rond di cas y mester a biba cera tur ora, pero cu awo tin un bunita trottoir di klinker; tambe di espacionan cu ta haya un contexto special y familiar caminda personanan por cana cu seguridad den parkenan. Esaki ta hopi visibel den area manera Pos Chikito, Savaneta, Cura Cabay, bayendo tambe den direccion di Brasil y Zeewijk yegando te San Nicolas.

Por mira den un bario manera Pos Chikito Complex cu a wordo desaroyanan for di casnan den un deterioro total pa casnan hopi mas atractivo y infrastructura tambe den e bario, bo por wak mescos na Yara Complex, na Yuwana Morto Complex, na De Vuyst, na Village y Madikiden areanan caminda antes tabatin falta grandi di infrastructura.

Actualmente tin 20 proyecto similar den desaroyo pa barionan unda e infrastructura tabata basa unicamente riba caminda di santo.

“Den e simannan cu ta bin e barionan aki lo cuminsa mira e movecionnan cu ta bay tuma luga y e plan y vision di Gobierno pa mehora nos pais, ta bolbe haya forma”, Prome Minister Eman a splica.

E informacion di tur esaki y mas ta na disposicion di tur ciudadano cu ta desea di conoce mas.