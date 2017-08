Unda dos estudio haci a keda presenta pa Aruba

Docentenan di e Facultad di Hospitality and Tourism Management Studies (FHTMS) a presenta dos estudio den Division 14 na American Psychological Association (APA) Convention 2017.

Recientemente tres docente actual, Madhu Jadnanansing, Thais Nierop, Jo-Anne Croes y ex-colega Melina Visser (miembro di APA) di FHTMS a bishita Washington, DC pa presenta n’e APA Convention.

APA ta un organisacion cu ta aspira pa avansa e sciencia di psicologia y ta dividi den diferente seccion.

Division 14 ta enfoca riba e aplicacion di psicologia riba tur tipo di organisacion y area di trabou, entre otro: “Leadership development, staffing, management, teams, and work-life balance.”

Den e contexto aki e docentenan a entrega nan estudio y a ricibi e invitacion pa presenta dos poster sesion n’e conferencia di 3 – 6 di augustus ultimo.

Estudio #1- Titulo: National Inquiry into Business Leadership in Aruba.

Den a area di Liderazgo, senora drs. Madhu Jadnanansing RA, CHE y senora Thais Nierop-Kappel MsC, CHE a presenta e resultadonan di un encuesta nacional cu a tuma lugar na 2015 cu tabata e prome estudio di e magnitud aki riba liderazgo den comercio na Aruba.

E meta di e investigación tabata pa capta loke ta unico di nos isla y loke ta traha den nos contexto nacional specifico, pa yuda informa futuro liderazgo y programanan di desaroyo di talento, cu data (información, cifras) cu ta relevante pa nos comunidad for di punto di bista local.

E resultadonan di e encuesta cu a wordo selecta pa presentacion na Washington a haña e

nomber oficial di “ Inquiry into Business Leadership in Small Island developing States; How do

leaders self-Identify? The case of Aruba”.

Algun di e resultadonan ta como lo siguiente: Di e tipo di liderazgo investiga, esnan cu e

respondientenan mas ta identifica nan mes cune ta: Transformational, Transactional y

Authentic Leadership.

Hende masculino y femenino tin e preferencia p’e tres tipo di liderazgo comun, pero na un nivel mas profundo tin diferencia significante.

Esaki ta conta p’e diferente generacionan tambe. E caracteristicanan cu e respondientenan ta identifica nan mes mas cune ta: E importancia di mantene nan mes na standardnan palabra, crea un ambiente di trabou cu ta inspira confiansa, y yuda otronan pa desaroya nan mes.

E resultadonan ta mustra tambe cu aunke nos lidernan den comercio tin un ‘self-perceived effectiveness’ halto , mayoria grandi tin un deseo pa desaroya nan mes mas. E encuesta aki t’e prome den un serie di estudio enfocando riba desaroyo di liderazgo na nivel local y ta cuminsa cu e identificacion di estilonan coriente di liderazgo y tendencianan na Aruba.

Estudio #2- Titulo: Core competencies for the emerging workforce: Self-management, leadership, and communication by Jo-Anne Croes, M.A. & Melina Visser, Psy.D

Globalmente e mundo di “business” ta transformando rapidamente. Enseñansa, training y abilidadnan cu tabata wordo rekeri anteriormente y considera como tradicional ya no ta suficiente pa ta exitoso.

Evidencia ta sugeri cu actualmente no t’e abilidadnan specifico n’e profesion t’esnan di mas importante, sino p.e. e abilidadnan personal y caracteristicanan manera flexibilidad, adaptabilidad, e abilidad pa resolva problema, y ta inovativo den un ambiente cu ta cambia liher.

Specificamente e asina yama “skills” di: “teamwork, communication, self-motivation, problem-solving, decision-making, planning, organization, and prioritization”.

E estudio actual a explora e perspectiva di profesionalnan den e industria di hospitalidad y turismo na Aruba locual ta concerni e abilidadnan y calidadnan specifico cu nan ta busca den un supervisor of manager.

E estudio a enfoca riba un variedad di abilidad generico (individual) y tecnico (specifico n’e profesion). Resultadonan ta indica cu: 1) Self-Management (Positive attitude, Respect for others, Self-development, Time management, Professional appearance and Team building) y 2) Leadership and Communication (Leadership, Problem solving, Efficiency, Adaptability, Self-realization, Results oriented, Effective oral communication, Effective written communication and Decision making) ta e areanan mas importante.

A keda demostra cu e abilidadnan generico ta mas importante cu abilidadnan tecnico segun e perspectiva di e grupo di profesionalnan aki. Tambe e resultadonan a mustra cu profesionalnan den e industria no ta hañando suficiente candidato califica pa posicionnan di supervisor of manager den nan organisacion.

“Actualmente, nos partnernan den e industria ta emplea studiantenan durante nan estudio (part-time) of durante nan pasantia pa sigura e candidato prome cu e gradua. E trend aki combina cu e feedback cu nos ta ricibi for di nos partnernan ta demostra cu e programa ta den liña cu locual e industria ta exigi.

E dos estudionan ta duna nos facultad mas bista riba e areanan cu mester enfoca riba dje pa sigui desaroya y produci suficiente profesional, futuro lider, pa cumpli cu e demanda di e industria.” Decano John Wardlaw ta subraya.

Pa informashon tocante e programa di FHTMS por bishita www.ua.aw of www.facebook.com/UA.FHTMS.

E Facultad di Hospitality and Tourism Management Studies di Universidad di Aruba ta reconoce e contribucion unico y strategico di e industria di turismo p’e desaroyo di Aruba y Caribe. E studiantenan ta wordo prepara riba terenonan pa un carera profesional den diferente ramo.