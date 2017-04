United Dogs Aruba ta cuminsa cu campaña di sterilisacion di cacho na San Nicolas

United Dogs Aruba ta apoya comunidad den maneho di e populacion di cacho bandona na Aruba cu un campaña di sterilisacion. E campaña lo tuma lugar den bario di San Nicolas.

Tin mas o menos 30 pa 40 mil cacho riba caya y e reproduccion ta bayendo liher.

Un cacho y su yuinan por reproduci alrededor di 64 mil cacho den un periodo di 6 aña.

For di mei 3 te cu mei 6 venidero, United Dogs Aruba lo apoya e campaña di sterilisacion cu lo tuma lugar den e area di San Nicolas.

Man den man cu varios otro organisacion y boluntarionan lo organisa e campaña di 4 dia. Veterinarionan y algun cirugano lo ta encarga pa sterelisa e cachonan, mientras cu boluntarionan local y internacional lo ocupa nan mes pa e cuido prome y despues di e operacion.

Lo ubica un ‘Mobile Animal Surgical Hospital’ (MASH) temporalmente na San Nicolas.

E meta ta, pa opera minimo 100 cacho pa dia. Autoridadnan local a wordo poni na altura y a duna nan cooperacion total pa realisacion di e campaña aki.

Hunto cu Crijojo Trappers y demas boluntarionan ta preparando e area na San Nicolas y vecindario. Den e proximo simannan ta pidi en particularmente e habitantenan di San Nicolas pa sostene e campaña y yuda cu e preparacion.

Pa e campaña ta uno exitoso, lo bai tin mester di aros (curu) y varios bleki di cuminda di cacho. E donacion di e cumindanan por wordo deposita den e box di United Dogs Aruba na Superfood, Ling & Sons y tambe na Bestial.

Lo bay tin mester tambe 28 kilo di frozen chicken wings- esaki como parti di e cuido di e cachonan. Ta invita comunidad di Aruba pa sigui e pagina di Facebook y keda na altura di tur detaye relaciona cu e campaña di United Dogs Aruba.

Pa mas informacion por bishita e pagina di facebook di United Dogs Aruba: www.facebook.com/uniteddogsaruba of por tuma contacto cu Mercedes de Bruyn na 7422319 of 7425745.

Pa publicacion di potret por bishita e pagina di Instagram United Dogs Aruba y uza hashtags #fightthegoodfight #spayandneuteraruba2017 of bishita e website www.uniteddogsaruba.com.