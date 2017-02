Universitario Mericano studiando revitalisacion di Aruba su infrastructura como parti di un maneho sostenibel

Despues cu Prome Minister Mike Eman a duna presentacion na un grupo di studiante universitario local y internacional riba e desaroyo y vision di Aruba, nan a keda hopi impresiona no solamente pa e hecho cu lider di e pais a tuma tempo pa papia cu nan, pero tambe pa e progreso cu nos isla a conoce y con a logra esaki.

“Finalmente nos ta haya un gran reconocemento pa e trabou cu nos ta haciendo y algun conseho for di e Prome Minister su mes, no solamente riba con pa ehecuta nos proyectonan, pero con nos por tuma e resultadonan y aporta nan bek na comunidad”, asina William Cruize, un di e studiantenan den e programa di Caribbean Studies Course, a expresa.

E curso ta un programa di intercambio internacional cu pais Aruba a inicia den colaboracion cu Universidad di Aruba y University College Utrecht.

Coordinacion ta lidera pa Prome Minister Mike Eman pa medio di e Oficina di Inovacion como parti di e vision pa un formacion di economia di conocemento (Knowledge Economy).

Cu esaki ta busca pa nos profesionalnan Arubiano por competi na nivel internacional ofreciendo nan servicio na companianan cu ta busca Aruba como hub pa negoshi entre Europa, Norte y Suramerica.

Cruize, p. e. ta bin originalmente for di Philadelphia, Merca y ta un studiante di economia.

Hunto cu e otro studiantenan di University College Utrecht, nan ta na Aruba pa un periodo di seis luna durante cual a studia tema specifico, tur cu enfoke riba desaroyo sostenibel den un isla chikito.

Pa Cruize, e punto di mas resaltante di e presentacion ta esun di infrastructura y e papel cu e ta hunga den e crecemento economico. Specialmente scucha Prome Minister papia di e revitalisacion di Aruba su infrastructura, como tambe, wak e imagennan y tende con esaki a bin ta tuma luga den terminonan di sostenibilidad.

“E ta algo grandi pasobra mi ta bin for di Merca, un pais caminda tin poco responsabilidad den politica, kiermen pa ta den un klas cu e representante di e pueblo Arubiano, kende a yega di biaha pa conferencianan rond mundo, tabata un experiencia hopi emocionante y tambe importante”, asina William a finalisa bisando.