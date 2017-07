UPP ta urgi Gobierno pa atende e situacion di pilotonan local cu ta sinti cu nan ta wordo descrimina riba propio tera!

December aña pasa UPP a pone atencion riba e hecho cu un grupo di trahador di InselAir a lanta un caso den Corte contra e compania ya cu nan no tabata traspasa placa di pensioen y tambe belasting pa mas cu dos aña.

Apesar cu e trahadornan tabata den nan derecho, Huez e tempo ey, basa riba “algemeen belang” no a bay di acuerdo cu nan exigencia.

Esaki tambe despues cu a resulta cu Gobierno y SIAD lo a yega na un areglo pa InselAir retene loke e mester a traspasa, p’asina evita cu e compania ta haye cu problema di cashflow.

Despues tog e compania a bati bancarato na Aruba, cu e concecuencia cu trahadornan di InselAir a keda riba caya y te dia di awe nada no a wordo regla pa nan.

E tempo ey, segun Booshi Wever, UPP a lansa varios pregunta dicon por ta posibel cu Departamento di Impuesto no a actua na tempo of hustamente a yega na un areglo cu e compania.

UPP a cuestiona tambe e rol di CEO di InselAir na Aruba, esta sr. Frederick Nuboer, kende alabes ta Presidente a.i. di Controlaria General (ARA). Mientras como fiscalista na Departamento di Impuesto un tempo, sr. Nuboer hustamente tabata hiba esnan cu no cumpli cu pagonan di belasting padilanti y awor como CEO e mes a haci su mes culpabel n’esaki. Pues aki tabata tin trato preferencial, pasobra nos tur sa cu e meneer aki ta un AVP raha.

“Ora nos a kere cu ta InselAir so tabatin un trato preferencial cerca e Gobierno aki, nos ta bin tin tende di ex-trahadornan di e compania aki, particularmente e pilotonan, cu parce Aruba Airlines tambe ta haya trato preferencial.

Asina UPP a tuma nota den prensa, pa ser exacto den corant “AWEMainta”, cu pilotonan local ta sinti cu nan ta wordo descrimina dor di tanto e compania local Aruba Airlines y tambe dor di Gobierno. Y pakico?

Pasobra apesar cu Minister Mike de Meza a priminti di yuda e grupo di trahadonan aki, nan no a tende nada mas di Gobierno.

Nan ta kere cu ta Gobierno mes tabata dehado den supervision financiero y tecnico di e compania, cu e consecuencia cu awe un grupo grandi di trahadornan ta riba caya.

Y na momento cu e trahadornan a kere cu instancianan di Gobierno manera Direccion di Labor, DPL, Servicio di Impuesto y Direccion di Aviacion Civil por yuda nan, nan ta ripara cu no ta move ningun dede pa nan.

Portanan ta sera completamente y nan ta canando un caminda di cruz pa por haya trabou, ya cu Aruba Airlines ta prefera di tuma pilotonan di afo, Venezolanonan, den servicio enbes di esnan local.

Aruba Airlines a mustra poco interes pa yuda nan. Di e grupo di piloto parce ta un so a haya trabou, apesar cu e pilotonan local ta hasta dispuesto pa paga nan mesun training pa certificacion pa por bula e avionnan di Aruba Airlines.

Aparentemente e certificacion aki e capitannan Venezolano no tin, mientras cu e localnan ta mas experiencia tambe.

Di 18 piloto, 6 so lo ta di Aruba. Tur e otro capitannan ta Venezolano”

.

Di acuerdo cu lider di UPP, Booshi Wever, segun regulacion di Direccion di Aviacion di Aruba, mester entrega rekisitonan di empleo dor di compania y tambe un prueba cu nan ta residencia na Aruba.

E keho di e trahadornan den e caso aki ta: Si e pilotonan Venezolano no ta registra na Censo y nan no por mustra cu nan ta emplea p’e compania di Aruba, dicon Direccion Aviacion Civil a duna e licencia tog.

Nan ta bay mas leu pa puntra, kico ta beneficio pa Aruba, ya cu aparentemente e salarionan aki ta wordo paga den exterior.

Pues lo no haya AOV, AZV ni belasting. E modos operandi di e compania ta cu supuestamente ta emplea e pilotonan via di un “uitzendburo” Mericano y no tin nodi di paganan localmente?

“Aki tambe nos por bisa cu e maneho di Ministro di Labor anterior, esta Otmar Oduber, tabata cu Aruba Airlines no mester cumpli cu e rekisito cu mester emplea localnan prome cu busca stanhero? Aki tambe tabatin e wega di “ontheffing di e toetsing” n’e mercado laboral?

E mas tristo ta cu e mesun Minister aworaki, cu ta Minister di Finanza, encarga cu asuntonan di belasting, tambe ta Minister di Labor, ya cu e Minister original ta na cas sin cartera, pero cartera yen. Dicon no ta actua aki? Dicon SIAD tampoco no ta actua?”

UPP ta urgi na Gobierno, Minister di Finanza y Labor, sr. Angel Bermudez, pa cuminsa actua. Nos no por permiti cu nos pilotonan local tin di bay busca nan porvenir den otro pais, mientras cu otronan si ta gana e placa riba nos suela.

Pesey UPP ta kere firmemente den e derecho di encuesta pa tanto trahadornan, sindicatonan y esnan afecta, na momento cu cosnan straño ta wordo haci den un compania. Esaki lo mester ta parti di nos Codigo Civil mas pronto.

Ta pesey e compromiso cu UPP tin cu e pueblo ta cu tur e abusonan aki lo caba ora cu exigi cu nos yiunan di tera ta bin na prome lugar y cu lo mara man di politico, p’asina ey percura pa Un Mihor Mañan ta un y tur!