Women’s Club of Aruba ta ofrece tur yiu e regalo perfecto pa Mama

Diadomingo dia 4 di juni, Women’s Club of Aruba (WCA) ta bay tene su tan famoso actividad di Musical High Tea pa recauda fondo pa su proyectonan pa comunidad.

E tema di e aña aki ta: “Royal High Tea with a touch of the Caribbean”.

E atardi aki ta bay ta yena cu musica, baile y show di moda. E show di moda ta bay ta uno masha special mes, pasobra e coleccionnan di moda y e show di moda ta bay ta na encargo di diseñadonan renombra di Aruba mes manera Gigiola Gomez, Ronchi de Cuba y Rona Lemminga. Ticketnan ya ta obtenibel cerca tur miembro di WCA na balor di Afl.100,–.

E Musical High Tea aki ta tuma dena Ballroom di Marriott Hotel y e oraio ta di 3:00 pa 6:00 pm. Dresscode ta cocktail cu sombre, cabayeronan ta bon bini y por compaña nan pareha cu nan sombre.

Si mama stima ta un persona cu ta gusta su cosnan nechi y bo no sa ainda kico pa regal’e, ata aki e solucion: Un carchi di e evento mas codicia na Aruba.

Mama ta bay nechi bisti cu su sombre p’e disfruta di un dushi atardi di Musical High Tea y abo como yiu lo sinti bo contento di a haci mama feliz.

Ta bay tin diferente doorprize atractivo p’esnan cu atende e evento special aki.

Pa cualkier informacion y of carchi por tuma contacto cu un di e siguiente capitannan:

Playa/Dakota: Mary – 594-8356, Paradera: Bernadette – 592-4050, Noord: Milagros – 733-2020, Sta. Cruz: Anna – 585-8456, San Nicolas y becindario: Poppy – 584-5877.

Na nomber di Women’s Club of Aruba, Presidente Marva Solagnier ta desea tur mama di Aruba un feliz Dia di Mama yena cu hopi bendicion y amor!