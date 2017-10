Workshop di Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (Idea): “Di Agricultor pa Empresario”

Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (IDEA), conhuntamente cu Santa Rosa (Departamento di Agricultura, Cria y Pesca) ta organisando un workshop titula “Di Agricultor pa Empresario” cu ta specialmente pa agricultornan cu tin idea pa bira un futuro empresario.

E workshop lo consisti di 4 (mitar dia) di presentacion. E dianan y ora pa e workshop ta lo siguiente:

17 di october 2017 (diamars), orario: 1:00 – 4:30 p.m

19 di october 2017 (diahuebs), orario: 1:00 – 4:30 p.m

24 di october 2017 (diamars), orario: 1:30 – 4:30 p.m

26 di october 2017 (diahuebs), orario: 2:00 – 4:30 p.m

Lo tin diferente facilitadornan local cu lo ta presente pa haci e workshop aki posibel.

E facilitadornan cu lo representa nan departamento of compania ta: sra. Yvette Geerman (Directie Volksgezondheid) sr. Rodney Bareño (Veterinaire Dienst), sr. Mario Maduro (DIP), sra. Cindy Clark LL.M (Reliant Dutch Caribbean & Suriname), sr. Oliver Vieira (Qredits), sra. Nathalie Maduro (Santa Rosa) y sra. Judella Trim, sra. Louella Croes-Ras y sra. Mary Baarh (Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y industria/IDEA & VVB).

Durante e workshop lo tin diferente oradornan cu lo duna nan “success story” manera: Sr. James Ocalia (Goshen Sustainable Development Corporation.), sr. David Kock (Cunucu Aruba Dushi Tera), sr. Taino Heinze (Micro Greens), sr. Urvin Leest (miSimia), sr. James Ramos (Cunucu Di Jimmy) y sr. Aurelio Ruiz (Hot Delight Gourmet Hot Sauce).

Workshop ta completamente gratis y ta tuma lugar na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na L.G. Smith Blvd 160, Sun Plaza, Piso 2.

Pa tur agricultor existente of cu ta den proceso pa bira un agricultor y cu kier atende e workshop, mester inscribi via email : info@idea-aruba.com of via telefoon: 521-2440 of 521-2439.

Cupo ta limita, nos ta wardabo!

Abo tin un Idea? Hasi bo Idea realidad. Bishita Idea na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur informacion y guia necesario.