Workshop di UNESCO relata na desaroyo sostenible a termina despues di dos siman di estudio intensivo

Riba 15 di september, 2017, e workshop “A rapid assessment of co-benefits and trade-offs among Sustainable Development Goals pertaining to the planet, evidence from Aruba” a termina. E workshop tabata intensivo y a dura dos siman largo.

E workshop su idea tabata pa señala e beneficionan y obstaculonan entre Obhetivonan di Desarroyo Sostenible (SDG), relaciona na nos planeta. E methodologia ta basa riba un estudio cu a wordo haci dor di e NereusPrograma y cu a wordo presenta na Nacionnan Uni.

E diferencia den e estudio na Aruba cu e estudio original ta cu awor a focus riba un isla chikito den desaroyo manera Aruba en lugar di focus riba datos mundial.

Tambe diferente na e studio original ta cu e estudio original tabata pone mas emphasis riba SDG 14 “life below water” (bida bou di lama) mientras cu e estudionan Aruba a incorpora mas metanan pa desaroyo sostenibel. E Nereus programa ta un iniciativa interdisciplinario global di e. o. varios Universidad cual tin e tarea pa aumenta e conocimiento pa logra e miho forma pa mantene e sostenibilidad di lama rond mundo. E workshop aki a wordo dirigi pa un expert di e Nereus Programa.

Fuera di e experto aki di e Nerues Program, a bin tambe un experto di lama di UNESCO su Comision Intergobermental di Oceano (UNESCO/IOC). E experto aki a duna informacion di e importancia relaciona cu lama pa un isla manera Aruba. Lama ta di suma importancia pa un isla chikito manera Aruba cu ta depende pa un gran parti directamente/indirectamente di lama y unda mayoria di su infrastructura di importancia ta cerca di lama.

E experto a indica cu Aruba ta sumamente vunerable pa eventonan di lama cu por causa desaster of perdida grandi na Aruba su economia y infrastructura. E experto a sinta cu diferente politico di Aruba pa mustra nan rib’e importancia pa Aruba pa su maneho den conexion cu lama den cuadro di desaroyo sostenible.

Tambe pa mustra e politiconan cu Aruba mester realisa su mes cu clima ta cambiando. Factornan relata na lama cu antes no tabata di importancia a bira awor sumamente importante.

e. cierto tipo di zeewier ta birando un fastidio pa mar Caribe y por tin un efecto directo riba nos turismo.

Adicionalmente resake/swells por bay tin mas efecto negativo riba Aruba compara cu antes. Recomendacion ta cu Aruba mester bai den e direccion di haci un bon studio, cu datos actual, den Risico di Desastre, cu ta inclui tempo, clima, sismo y lama. Tambe Aruba mester bin cu un bon sistema di monitor p. e. pa tempo y lama.

E experto di e Nereus Programa, kende a dirigi e workshop aki na Aruba, lo bay analisa e datos di e workshop y despues lo brinda su informacion na UNESCO cu lo publica e informacionnan aki. Hopi experto local for di diferente departamento y instancianan di Gobierno y tambe NGO-nan a asisti na e workshop aki.

UNESCO Aruba kier gradici director di METEO, sr. Marck Oduber kende a organisa e workshop aki y a logra haya e fondo-nan necesario for di UNESCO internacional pa e workshop aki. Sr. Oduber ta e liaison cientifico den e comision nacional di UNESCO Aruba.

Tambe UNESCO Aruba ta desea pa felicita sr. Marck Oduber cu e logro grandi di a wordo scogi internationalmente como Vice-Presidente di IOCARIBE pa representa e deseonan di e islanan chikito den Caribe. IOCARIBE ta e division di UNESCO/IOC pa Caribe, Merka, Sur America y America Central.