World Peace Day Event, Peace is Possible organisa entre organisacionnan di JCI na Aruba y UNESCO

Diahuebs, 21 di september, rond mundo ta celebra dia mundial di paz. Rib’e dia importante aki JCI mundialmente ta pone extra atencion rib’e importancia pa biba na paz cu otro.

Hopi biaha nos ta pensa cu dia di paz ta algo leu for di nos cu ta conta den e paisnan cu dia aden y afo tin guera y violencia. Pero pa nos por crea e conscientisacion con pa nos logra paz mundial nos mester cuminsa aki na Aruba mes, rond di nos, cu nos mayornan, yiunan, famianan, amigonan, coleganan y politiconan. Y con nos ta logra esaki?

Dor di siña tin mas pasenshi cu nos mes y cu otronan, siña pordona y no wanta rencor pa sigui dilanti. Esaki sigur lo trece menos violencia y guera rond di nos. Laga nos como mayornan, educadornan ta ehempel pa nos yiunan y asina nan tambe por ta ehempel pa nan amigonan. Hunto nos por sigui contagia otro pa crea paz entre nos.

“Peace is Possible” Event 2017

Rib’e dia special aki di World Peace Day, JCI YALA ta organisa un campaña di conscientisacion cu e meta pa hunto cu mas organisacionnan conscientisa pueblo cu paz ta posibel.

E World Peace Event aki lo tuma luga na Linear Park banda di e Aruba sign di 6:00pm pa 7:30pm. Miembronan di JCI YALA y diferente organisacionnan manera e. o. JCI Senators of Aruba, JCI Aruba y UNESCO lo bin hunto pa celebra e dia di paz. E prome 100 personanan presente lo ricibi un free cupcake.

Un invitacion ta bay na henter e pueblo di Aruba, organisacionnan, fundacionnan, gruponan di scouting, famianan, amigonan, coleganan bin bisti na blanco cu ta color di paz y join e evento aki. Hunto nos lo contribui na e “Peace is Possible” event cu na final lo beneficia Aruba y henter mundo.

JCI (Junior Chamber International) ta un organisacion non-profit cu ta brinda hobennan entre 18 y 40 aña e oportunidad pa desaroya nan mes cu ta empodera nan pa haci cambio positivo den nan comunidad. E fundado di JCI, sr. Henry Giessenbier a lanta e organisacion aki na final di prome guera mundial netamente cu e pensamento y vision pa duna hobennan e oportunidad di desaroyo pa nan crea e impacto den nan comunidad pa tin ‘everlasting’ paz na mundo.

Pa mas informacion tocante e diferente organisacionnan di JCI, por tuma contact cu JCI YALA via jciyala@gmail.com, JCI Aruba via jci.aruba@yahoo.com y JCI Senators of Aruba via senatorsofaruba@gmail.com. Sigui e evento aki riba Facebook na unda lo bay post diferente quotes y tambe videonan enfocando riba dia di paz.