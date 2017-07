Yama bon bini na “Unlimited Rollover Data and Talk” di Digicel – Nunca perde loke bo no ta uza

Cu e “Unlimited Rollover Data and Talk” di Digicel, data perdi y yamada ta cosnan di pasado. Awe, e compania di celular mobil a anuncia cu clientenan di prepago y postpaid por browse, stream, comparti y chat cu nan curason contento cu e network di Digicel y roll over nan data no uza y haci yamada pa uza ki ora nan scoge – sin cu nan ta perde nan data of worry pa loke a resta.

Ta bon pa bisa cu esaki ta pa prome bes na Aruba, clientenan lo haya Unlimited Rollover Data and Talk ta facil pa compronde y facil pa uza.

Simplemente cumprando y renobando nan Quick Pick Bundle/of data, haci yamada of data y haci yamada prome cu e caduca ora cu un cliente di prepago y clientenan postpaid ta paga nan cuenta na tempo, di biaha nan por cuminsa disfruta di e beneficio asombroso pasobra e roll over ta automatico.

Yamand’e “game changer”, C.E.O di Digicel Aruba, Wanda Broeksema a bisa, “Nos ta cambiando cosnan. Esaki ta pa simplemente mas facil y pone nos clientenan den control. Kico hende kier mas tanto di nan experiencia di smartphone ta pa por disfruta di cada data y voice cu nan ta paga sin cu tin di worry kico a resta.

Awor cu e unlimited data and talk, clientenan por mantene kico ta di nan te ora cu nan kier y haci uzo di dje ki ora nan kier”.

Recientemente Digicel a lansa e Quick Pick Bundles cu ta diseña pa mantene clientenan semper conecta cu cosnan cu nan ta gusta. Yena cu balor, Quick Pick Bundles di Digicel ta combina cu yamadanan ilimita, text y aceso na Whatsapp messenger.

Awor cu Unlimited Roll over Data and Talk, Digicel ta percura pa tin ofertanan super p’asina sigura cu clientenan tur biaha ta gana.